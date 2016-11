Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lumisade ja pienet pakkaset hankaloittavat teiden suolaamista Heinolantiellä tapahtuneen rekkakolarin syy oli mitä ilmeisemmin liukkaat ajo-olosuhteet. Tien ylläpidosta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Kunnossapitopäällikkö Pekka Rajalan mukaan tietä ei ollut suolattu torstain hankalien sääolosuhteiden vuoksi. — Pakkasta on sen verran vähän, että tällaisella kelillä suolattu jää ja lumi muuttuvat ensin suolavedeksi, mutta taivaalta satava lumi laimentaa suolavettä niin paljon, että se lopulta jäätyy uudelleen. Sen jälkeen tie on yhtä luistinrataa, Rajala kertoo. Hiekoittaminen ei onnistu, sillä tien pinnassa ei ole tarpeeksi lumikerrosta, mihin sora tarttuisi. Pelkällä jäällä sora ei auta. — Siihen ei tarvita kuin muutama auto, jonka jälkeen sora on jo tien pientareella ja ojassa. Siellä se ei liukkautta torju. Hiekkaa käytetäänkin Rajalan mukaan pääasiassa risteysaluilla, joissa nopeusrajoitus on muuta tieosuutta matalampi. Tiellä 46 ei Rajalan mukaan ole yksittäisiä pahoja ongelmakohtia. Enemmänkin ongelmia tuottaa tien geometria, joka on Päijät-Hämeen puolella erilainen kuin Kymenlaaksossa. — Geometrian korjaukseksi on tulossa parannushanke, joka toteutetaan vuonna 2018. Rajalan mukaan liukkautta estetään Heinolantiellä suolaamalla säiden mukaan. Tarpeeksi kovalla pakkasella suolausta ei edes tarvita. — Esimerkiksi 15 asteen pakkasessa ei yleensä sada mitään, jolloin ei muodostu liukkauttakaan.

