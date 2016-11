Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisi etsii Valkealan peräänajajaa Poliisi on kiinnostunut kuljettajasta, joka törmäsi viisihenkisen perheen autoon Valkealanväylällä keskiviikkona kello 19 aikaan. Perhe oli matkalla Kouvolasta kohti Valkealaa. Hieman ennen Valkealan Abc-myymälän risteystä perässä tullut vaalea auto törmäsi perheen autoon kovalla vauhdilla. Törmäyksestä ei aiheutunut vakavia henkilövahinkoja.Törmäyksen jälkeen peräänajaja oli tehnyt u-käännöksen ja jatkanut matkaa takaisin Kouvolaa kohti.Poliisi ei tavoittanut kuljettajaa etsinnöistä huolimatta.Poliisi kaipaa nyt yleisön apua peräänajajan kiinni saamiseksi. Auton malli tai merkki eivät ole tiedossa. Viisiovinen auto on väriltään vaalea ja noin 10—15 vuotta vanha. Auton keula on vaurioitunut. Autossa olleiden havaintojen mukaan perään ajanutta autoa kuljetti tummahiuksinen mies.Mahdolliset tiedot peräänajajasta pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimella numeroon 0504 479 574. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/10/Poliisi%20etsii%20Valkealan%20per%C3%A4%C3%A4najajaa/2016221474482/4