Kouvolan Sanomat: Taloyhtiöllä on vastuu liikkumisen turvallisuudesta talvella — onko talvihuolto kunnossa sinun taloyhtiössäsi? Vaikka talvikunnossapito olisi ulkoistettu huoltoyhtiölle, on taloyhtiö viime kädessä aina vastuussa turvallisesta liikkumisesta kiinteistöllä. Vaikka taloyhtiöllä on paljon vastuullaan turvallisuuden ja huoltoyhtiön toiminnan valvomisessa, ei taloyhtiön hallitukselta vaadita kuitenkaan supervoimia. Tarkkaavaisuus, huolellisuus ja rohkeus puuttua huoltoyhtiön toimintaan, jos se on puutteellista, riittävät jo pitkälle. — Valvonta ja välittäminen ovat taloyhtiön ykkösvelvollisuus, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen. Vaikka taloyhtiö on ensisijaisesti vastuussa turvallisuudesta, kannattaa myös asukkaiden tarkkailla piha-alueen kuntoa ja ilmoittaa havaitsemistaan vaaratilanteista hallituksen jäsenille, huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle välittömästi. — Myös kadulla liikkuvien tulee olla valppaina — asetettuja puomeja ei saa missään tapauksessa siirtää. Varovaisuutta ja kärsivällisyyttä vaaditaan kaikilta, kehottaa Pynnönen. Onko talvikunnossapito hoidettu hyvin sinun taloyhtiössäsi? Missä olisi vielä parantamisen varaa? Lue koko uutinen:

