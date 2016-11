Uutinen

Kouvolan Sanomat: Talvi tuli Villa-Aitalle juuri oikeaan aikaan Viime viikolla Kauppakeskus Hansassa Kouvolassa avasi ovensa Villa-Aitta Oy. Uuden yrityksen takana ovat Elina Vertanen ja Helena Seppänen. Yhtiökumppanit eivät lähteneet yritysmaailmaan kylmiltään, sillä molemmilla on yrittäjyysvuosia toiminimellä. — Nyt pantiin kahden toiminimen voimat yhteen. Toiminta oli jo aiemmin nivoutunut hieman yhteen, joten yhteisen yrityksen perustaminen oli luonnollinen jatko, Vertanen kertoo. Vertanen ja Seppänen ovat myyneet villatuotteita usean vuoden ajan joulusesongin aikaan Kauppakeskus Veturissa. — Kaksi on enemmän kuin yksi. Ensimmäinen viikko uusissa tiloissa on ollut ihan ookoo. Vanhoja asiakkaita on käynyt, ja kauppakeskus tuo hyvin uusiakin asiakkaita. Villatuotteiden sesonki alkaa silloin, kun talvi tulee. Meille talvi alkoi nyt todella hyvään aikaan, Vertanen sanoo. Vertanen ja Seppänen tekevät kauppaa Hansassa tammikuun loppuun asti. Sen jälkeen heillä on omat liiketilat Kuusankoskella Kyminkatu 2:ssa. — Siellä olemme sitten ympäri vuoden. Joulunalusaika on sesonkia. Eniten menee sukkia ja tossuja. Osa tuotteista on kotimaisia, esimerkiksi sukkia tulee Kuusankoskelta. Tuotteita tulee jonkin verran esimerkiksi Ruotsista. Kaikki tuotteet ovat EU:n alueelta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/10/Talvi%20tuli%20Villa-Aitalle%20juuri%20oikeaan%20aikaan/2016221470916/4