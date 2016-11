Uutinen

Kouvolan Sanomat: Työttömän palkkaamiseen entistä vähemmän tukea Kaakkois-Suomessa Työllisyydenhoidon määrärahat ovat huvenneet Kaakkois-Suomessa ennakoitua nopeammin tänä vuonna. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto on kääntänyt kivet ja kannot saadakseen lisämäärärahaa loppuvuodelle. — Olemme saaneet loppuvuodeksi kasaan jonkin verran määrärahaa, jolla on mahdollista jatkaa ainakin yrittäjiksi ryhtyvien tukemista ja yritysten rekrytointihankkeita, TE-toimiston johtaja Juha Kouvo kertoo tiedotteessa. Työllisyydenhoidon määrärahoja maksetaan palkkatukina yrityksille, kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille. TE-keskus joutui rajaamaan määrärahoja lokakuussa kovan kysynnän vuoksi. Rahat ja tarve eivät ole kohdanneet, sillä valtion tämän vuoden budjetissa työllisyyden arveltiin kehittyvän parempaan suuntaan kuin miten on käynyt. Valtio tiukentaa määrärahan käyttöä ensi vuoden budjettiesityksessä. — Budjettiesityksessä rajataan palkkatuen maksamista välityömarkkinoille, mikä merkitsee Kaakkois-Suomessa esimerkiksi työllisyysperusteisen palkkatuen romahtamista kolmannekseen kuluvan vuoden tasosta, toteaa Kouvo. Budjettiin on tulossa kiintiö, joka mahdollistaa vain noin 150 pitkään työttömänä olleen työllistymisen perinteisellä työllisyysrahalla. Muutosten takia Kaakkois-Suomen TE-toimisto ei pysty avaamaan projektihakua ensi vuodelle. TE-toimisto neuvottelee jo menossa olevien hankkeiden kanssa, jotta toiminta saadaan jatkumaan tulevan vuoden määrärahojen mukaisena. — Näyttää vahvasti siltä, että rajoituksia työllisyysrahojen käyttöön joudutaan ensi vuonna miettimään heti vuoden alusta lukien, Kouvo toteaa. Lue koko uutinen:

