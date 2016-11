Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uimahalliverkosto otetaan uudelleen tarkasteltavaksi Kouvolan uimahallien lukumäärää syynätään uudelleen. Kaupungin talousarviosuunnitelmassa vuosille 2017—2019 esitetään yhteensä 8,3 miljoonan euron investointia keskustan uimahalliin. Talousarviokirjassa asia esitellään keskustan uimahallin palvelutason nostona. Käytännössä kyse on Urheilupuiston uimahallista, — Koko uimahalliverkostosta pitää tehdä poliittinen päätös. On pakko priorisoida, aikuispalveluiden johtaja Vesa Toikka sanoo. Tämä tarkoittaa, että uimahalleja on vähemmän, mutta jäljelle jäävien palvelutaso paranee, kun niitä korjataan ja nykyaikaistetaan. Tällöin myös erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet voidaan huomioida nykyistä paremmin, Toikka sanoo. Investointisuunnitelman 8,3 miljoonaa euroa jakautuisivat kolmelle vuodelle siten, että ensi vuodelle varataan 100 000 euroa suunnittelurahaa. Vuodelle 2018 varataan 1,8 miljoonaa ja vuodelle 2019 6,4 miljoonaa euroa. Kouvolan uimahalleissa odottaa Toikan mukaan noin 20 miljoonan euron korjaustarve. Kaupungin ylläpitämät uimahallit ovat Valkealaa lukuun ottamatta rakennettu 1960—70-luvulla. Sekä rakennusten kunto että niiden käyttömahdollisuudet alkavat olla elinkaarensa päässä. Uimahallit ovat matkauimahalleja, ja virkityselementtejä niissä on niukasti. Viimeisin iso peruskorjaus tehtiin Inkeroisten uimahalliin kuusi vuotta sitten. Kaupungin ylläpitämistä viidestä uimahallista kaksi sijaitsee Kouvolassa: Urheilupuistossa ja Haanojalla Eskolanmäessä. Muut uimahallit ovat Inkeroisissa, Kuusankoskella ja Valkealassa. Korialla toimii Elimäen Puustelli ry:n ylläpitämä uimahalli, jota kaupunki tukee. — Kun katsotaan Kouvolan uimahalleja isossa kuvassa, Urheilupuiston ja Haanojan hallit ovat lähekkäin, eikä Kuusankoskikaan ole kaukana. Olisi aika haastavaa, jos keskustan tuntumassa korjattaisiin kaksi uimahallia, palvelupäällikkö Anne Eriksson muotoilee. Haanojan uimahallin lakkauttaminen on ollut esillä useaan otteeseen. Viimeksi aikuisväestön lautakunta hylkäsi lakkauttamisesityksen marraskuussa 2014. Vuonna 1979 rakennetun Haanojan Haalin koko rakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Kokonaiskustannusten arvioitiin kaksi vuotta sitten olevan noin 7 miljoonaa euroa, joista uimahallin osuus oli 5,7 miljoonaa euroa. Valtio oli varautunut avustamaan korjausta 800 000 eurolla vuonna 2015. Avustusvaraus on yhä olemassa, sanoo Anne Eriksson. Hänen mukaansa avustusvaraus voidaan tarvittaessa siirtää toiseen kohteeseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/10/Uimahalliverkosto%20otetaan%20uudelleen%20tarkasteltavaksi/2016221464868/4