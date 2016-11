Uutinen

Kouvolan Sanomat: Useita ojaanajoja Kouvolan seudulla — lumisade loppuu yöllä Hankala ajokeli on aiheuttanut onnettomuuksia Kouvolan seudulla, mutta vakavilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty. Kello 14.20 puoliperävaunuyhdistelmä ajoi tieltä Kimolantien ja Vierumäentien risteyksessä Jaalassa. Mukana ei ollut lastia. Kello 16 henkilöauto ajoi tieltä valtatiellä 15 Tykkimäen kohdalla. Kyydissä oli aikuinen ja kaksi lasta, mutta kukaan ei loukkaantunut. Kello 17 sattui jälleen henkilöauton ojaanajo Hämeentiellä lähellä Iitin Mankalaa. Samalla seudulla sattui noin kello 15 useita kolareita, joiden vuoksi yksi kaista on edelleen suljettu raivaustöiden vuoksi. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lumisade loppuu Kouvolassa yöllä. Kymenlaaksossa varoitetaan huonosta ajokelistä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/10/Useita%20ojaanajoja%20Kouvolan%20seudulla%20%E2%80%94%20lumisade%20loppuu%20y%C3%B6ll%C3%A4/20161667/4