Kouvolan Sanomat: Valkealan palvelukeskuksen rakentamista ei pilkota osiin vaan tehdään kerralla Valkealan palvelukeskus aiotaan tämänhetkisen tiedon mukaan rakentaa yhtenä kokonaisuutena kerralla. Toisin sanoen Valkealan yhtenäiskoulun uudisrakennusta ei aiota tehdä erillishankkeena. Kouvolan lasten ja nuorten palvelujen vs. johtaja Veikko Niemi esitti syyskuussa, että Valkealaan rakennettaisiin uusi koulu. Niemi totesi tuolloin lisäksi, että rakentamisessa olisi mahdollista huomioida Valkealaan kaavaillun perhekeskuksen tarpeet. Lasten ja nuorten lautakunta päätti syyskuussa esittää, että Valkealan palvelukeskus otettaisiin ensi vuoden investointisuunnitelmaan. Ala- ja yläkoulun yhteyteen kaavaillaan muun muassa nuorisopalveluita ja perhekeskusta. Lasten ja nuorten palvelujen johtajaksi palannut Ismo Korhonen sanoo, että hänen ymmärtääkseen on helpompi tehdä kerralla kokonaisuutta kuin lähteä palastelemaan hanketta osiin. — Valkealassa on ajatuksena, että kokonaisuus olisi enemmän kuin ala- ja yläkoulun uudelleen rakentaminen. Alusta saakka huomioitaisiin perhekeskustoiminta ja mahdollisesti myös muitakin toimintoja. Se vaatii vähän erilaista suunnittelua kuin jos rakennettaisiin pelkkä koulu. Korhonen jatkaa, että varsinaista suunnittelua ei ole vielä käynnistetty. — Odotamme talousarvion käsittelyä, koska siinä voi tulla muutoksia aikatauluihin, summiin ja hankkeiden laajuuksiin. Lisäksi voi nousta esille uusia investointikohteita. Valtuusto päättää kaupungin ensi vuoden talousarviosta marraskuun lopussa. Kaupunginjohtajan viime viikolla esittelemässä talousarvioesityksessä Valkealan yhtenäiskoulun uudisrakennukselle on varattu ensi vuodelle 2,5 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset ovat esityksessä 13 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

