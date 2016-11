Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ville Kauniston kausi ohi — akillesjänne meni poikki Kouvojen kokeneen kapteenin Ville Kauniston kausi on ohi. Kauniston akillesjänne meni poikki keskiviikkoisessa Korisliigan ottelussa Tampereen Pyrintöä vastaan.— Edessä on leikkaus eli tämä kausi oli henkilökohtaisesti tässä, Kaunisto kertoi.Kaunisto loukkaantui levypallotilanteessa.— Vastustajan iso pelaaja putosi akillesjänteen päälle.Kyseessä on 34-vuotiaan ammattikoripalloilijan uran vakavin loukkaantuminen.— Kirkkaasti vakavin. En kuitenkaan pysty heittäytymään katkeraksi. Nämä kuuluvat urheiluun. Olen saanut pelata ammattilaisurallani kuitenkin 15 vuotta suhteellisen terveenä.Kauniston sopimus Kouvojen kanssa umpeutuu ensi keväänä.— En osaa sanoa tulevaisuudesta vielä mitään. Hyvä kysymys. Ensi kesänä pääsen harjoittelemaan ja katsotaan sitten, onko touhu edelleen mielekästä, Kaunisto kommentoi.Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola oli luonnollisesti harmissaan Kauniston loukkaantumisesta.— Henkilökohtaisella tasolla harmittaa ihan pirusti Villen puolesta, Poikola sanoi.— Tässä on nyt käsillä kaksi asiaa. Ensinnäkin, kuinka tällä joukkueella pelataan ja pystymmekö me pelaamaan. Nämä asiat kulkevat tässä nyt rinnakkain.Kouvojen kausi jatkuu perjantaina kotiottelulla Uudenkaupungin Korihaita vastaan. | JUHA VESALA Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/10/Ville%20Kauniston%20kausi%20ohi%20%E2%80%94%20akillesj%C3%A4nne%20meni%20poikki/2016221474106/4