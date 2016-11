Uutinen

Kouvolan Sanomat: Heikot jäät ovat jo vaatineet uhreja — jäälle ei kannata toistaiseksi uskaltautua Talvi on jo vaatinut uhreja, kun ihmiset ovat uskaltautuneet pieniin vesistöihin ja rannoille muodostuneille jäille. Alkuviikosta iäkäs pilkkijä vajosi jäihin Kokemäellä ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Keskiviikkona Kainuun rajavartioston työntekijä hukkui, kun moottorikelkka vajosi jäihin. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) kehottaa välttämään toistaiseksi jäille menemistä. — Jäätilanne vaihtelee suuresti paikasta riippuen ja myös lumentulo on hidastanut jään paksunemista. Erityisesti lapsia tulee varoittaa menemästä jäille leikkimään, toteaa toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen tiedotteessa. Hän muistuttaa, että jäälle pitäisi lähteä aina oikein varustautuneena ja varautuneena siihen, että jää voi pettää. — Vähintään naskalit kaulaan, mutta mielellään myös kättä pidempää jään kantavuuden koettelemiseen sekä vesitiiviiksi pakattuun reppuun vaihtovaatteet ja kännykkä mukaan. Kannattaa myös kerrata ohjeet jäistä pelastautumiseen ja pelastamiseen. Mikäli jäistä ei pääse nopeasti ylös ja saa kuivaa ylle, hypotermia uhkaa nopeasti. Suomessa on tänä vuonna hukkunut lokakuun loppuun mennessä 84 ihmistä, joista 69 on miehiä ja 15 naisia. Kymenlaaksossa hukkuneita on ollut kolme. SUH:n ohjeet turvalliseen jäällä liikkumiseen Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/11/Heikot%20j%C3%A4%C3%A4t%20ovat%20jo%20vaatineet%20uhreja%20%E2%80%94%20j%C3%A4%C3%A4lle%20ei%20kannata%20toistaiseksi%20uskaltautua/20161686/4