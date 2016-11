Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulupuu-keräys alkaa — tarvetta on kaikenikäisten lahjoille Kouvolan Nuorkauppakamarin vuotuinen hyväntekeväisyysprojekti Joulupuu alkaa ensi viikolla. Joulupuu kerää lahjapaketteja Kouvolan vähävaraisille lapsille. Joulupuu-keräystä on järjestetty Kouvolassa vuodesta 2008 saakka. Joka vuosi paketteja on kertynyt kuusen alle useita satoja, Joulupuu-keräyksen projektipäällikkö Mia Lindgren Kouvolan Nuorkauppakamarista kertoo. — Paketteja tuoneet ovat kiitelleet erityisesti sitä, että tässä keräyksessä apu menee varmasti lyhentämättömänä perille ja oman paikkakunnan lapsille, sanoo Lindgren. Keräyspisteistä lahjat toimitetaan muun muassa Kouvolan kaupungin perhetyölle, lastensuojeluun, maahanmuuttotyöhön, Kouvolan Korttelikodeille ja Kirkon Diakoniatyölle, jotka toimittavat ne eteenpäin. Vapaaehtoiset työntekijät vastaanottavat paketteja ja opastamavat lahjojen hankkijoita viikonloppuisin 4. joulukuuta saakka. Keräys alkaa lauantaina 19. marraskuuta kello 12 Prismassa ja kauppakeskus Veturissa. Arkisin valmiita paketteja voi tuoda myös useaan keräyspisteeseen ympäri Kouvolaa. Keräyspisteitä on Kouvolan keskustassa, Anjalassta, Inkeroisissa, Myllykoskella, Valkealassa ja Utissa. Joulupuu facebookissa: https://www.facebook.com/Joulupuu-Kouvola-1615710242067023/?fref=ts Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/11/Joulupuu-ker%C3%A4ys%20alkaa%20%E2%80%94%20tarvetta%20on%20kaikenik%C3%A4isten%20lahjoille/2016221477455/4