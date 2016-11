Uutinen

Kouvolan Sanomat: Karjalan prikaatille uusi komentaja vuodenvaihteessa Vekaranjärvellä sijaitsevan Karjalan prikaatin komentaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Prikaatikenraali Jari Kallion tilalle tulee eversti Pasi Välimäki. Hänet on nimitetty kenraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.1.2017 alkaen. Eversti Välimäki on palvellut heinäkuusta 2016 lähtien erityistehtävässä pääesikunnassa. Sitä ennen hän toimi KFORissa tiedustelupäällikkönä, Karjalan prikaatissa pataljoonan komentajana, Afganistanissa suomalaisen kriisinhallintajoukon apulaisoperaatiopäällikkönä sekä eri tehtävissä pääesikunnassa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2013. Prikaatikenraali Kallio siirtyy maavoimien operaatiopäälliköksi. Hän on toiminut Karjalan prikaatin komentajana vuodesta 2014. Aiemmin hän on palvellut muun muassa pääesikunnan osastoesiupseerina, tasavallan presidentin adjutanttina, KFORin komentajana, Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston johtajana, Maavoimien esikunnan osastopäällikkönä ja pääesikunnan apulaisosastopäällikkönä. Hänet ylennettiin prikaatikenraaliksi vuonna 2014. Lue koko uutinen:

