Kouvolan Sanomat: Katso Starbox-blogien ruokavinkit isänpäiväksi: hotelliaamiainen omassa keittiössä, päin pyllyä -kakku sekä lankkupihvi ja kasvikset Starbox.fi:n bloggaajilta löytyy loistavia ruokavinkkejä isänpäiväksi. Yllätä isä hotelliaamiaisella omassa keittiössä. Katariina Hostikka kertoo blogissaan, että idea lähti pakastealtaan croissanteista. Pappila-blogissa esitellään kaksi varsinkin muumifaneille sopivaa leivonnaista: Päin pyllyä -kakku ja Pikku Myyn keksitikkarit. Arkistosta löytyy Hertta Puumalaisen vinkki, joka on viime joulukuulta, mutta oikein sopiva esille kaivettavaksi juuri isänpäivän aikaan. Hertta ohjeistaa lankkupihvin ja uunikasvisten tekoon. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

