Kouvolan Sanomat: Kokenut Salonen saa suuren roolin Susissa Pitkän linjan jalkapallomies Juha Salonen on aloittanut Susien valmennuspäällikkönä. Neljällä vuosikymmenellä yhteensä seitsemässä eri seurassa valmentanut Alavuden kasvatti tulee kouvolalaisseuraan Vaasan Palloseurasta. Salosen, 57, palkkaaminen on Susien vastaus seuraväen huutoon: juniorivalmennukseen tarvitaan apua ja seuran yhtenäistä linjaa. Ennen Vepsua Salonen on toiminut FC Interissä, FC Reippaassa, FC Kuusysissä, JJK:ssa, Hakassa ja Ilveksessä. Salonen ei ota Susissa yksittäisen juniorijoukkueen vastuuvalmentajan paikkaa. Sen sijaan hänen päätehtävänsä on saada arki rullaamaan yhdessä joukkueiden kanssa. Salosen mielestä yksi Susien vahvuuksista on omasta takaa löytyvä tietotaito. Hän mainitsee esimerkkeinä edustusjoukkueen päävalmentajana jatkavan Janne Lindbergin ja maalivahtivalmennuksessa pitkään touhunneen Ville Lehtisen. Nuorten valmennuksessa peräti 24 vuotta mukana ollut Salonen työskenteli VPS:ssä talenttivalmentajana, eli hän keskittyi seuran lahjakkaimpien yksilöiden kehittämiseen. Lisäksi hän antoi panoksensa seuran sisäiseen valmentajakoulutukseen. Tätä on luvassa myös Susissa. Sudet liikuttaa jalkapallossa noin 350 tyttö- ja poikajunioria. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/11/Kokenut%20Salonen%20saa%20suuren%20roolin%20Susissa/2016221476297/4