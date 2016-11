Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksaon maatalousala oli lakkautusuhan alla olevista suosituin, mutta tuotti eniten tappiota Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao lakkauttaa esityksen mukaan seitsemän nuorten perustutkintoa ensi vuonna. Rehtori Timo Olli on valinnut lakkautettavat tutkinnot kannattavuuden perusteella. Lakkautusuhan alla olevia perustutkintoja ovat maatalousala, kotityö- ja puhdistuspalvelut, käsi- ja taideteollisuusalalta vaatetusala, rakennusalalta maanrakennus, tieto- ja tietoliikennetekniikka, puuala ja laboratorioala. Mahdollisista lakkautuksista päättää lasten ja nuorten lautakunta ensi keskiviikkona. Lakkautettaviksi esitettyjen tutkintojen valinnassa on huomioitu taloudellisen kannattavuuden lisäksi koulutuksen vetovoimaisuus, läpäisyaste ja työllistyminen. Tarkasteluvuodet ovat 2013—2015. Taloudellisesti vähiten kannattava oli vuonna 2015 maatalousalan perustutkinto. Kannattavuus lasketaan siitä, miten hyvin perustutkinnon yksikköhinta riittää kaikkiin kustannuksiin. Ksao sai yhdestä maatalousalan opiskelijasta 12 660 euroa, mutta opetus maksoi 33 008 euroa. Maatalousalan 32 opiskelijasta syntyi Ksaolle 651 126 euron tappio viime vuonna. Maatalousala oli toisaalta vetovoimaisin lakkautettavaksi esitettävistä tutkinnoista. Se keräsi eniten hakijoita. Vähiten vetovoimaa oli vuosina 2013—2015 puualan perustutkinnolla. Kaikissa lakkautettavissa tutkinnoissa hakijoita oli vähemmän kuin aloituspaikkoja. Läpäisyaste kertoo siitä, kuinka suuri osa opiskelijoista on valmistunut kolmessa vuodessa. Paras läpäisyaste oli tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnolla ja huonoin maatalousalalla. Vuonna 2013 maatalousalalta työllistyttiin parhaiten. Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun tietojen mukaan maatalousalan perustutkinnon suorittaneista 55,2 prosenttia työllistyi. Puualan perustutkinnon suorittaneista vain 30,9 prosenttia sai työpaikan. Lue koko uutinen:

