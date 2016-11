Uutinen

Kouvolan Sanomat: Matkakeskuksen kaavaluonnos näytteille Kouvolan Matkakeskuksen asemakaavamuutos on käynnistynyt uudelleen.Kaavaluonnos sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulevat nähtäville ensi viikon keskiviikkona 16. marraskuuta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen matkakeskuksen ympäristön täydennysrakentaminen alueelle laaditun hankesuunnitelman pohjalta.Hallituskadun ja rautatien välisen pääalueen lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluvat radan eteläpuolella eli Tunnelikadun länsipuolella olevat pääosin rakentamattomat alueet.Kaavamuutoksella valmistaudutaan linja-autoterminaalin siirtämiseen uuteen paikkaan sekä matka- ja tapahtumakeskuksen rakentamiseen.Kaavamuutoksella alueella on mahdollista rakentaa kaupallisia tiloja, majoitustiloja, asuntoja, kokous- ja kongressitiloja, yritys- ja toimistotiloja sekä kokoontumistiloja.Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisestä aloitteesta vuonna 2010, mutta kaavaluonnosta ei ole aiemmin asetettu nähtäville.Kaavaluonnosta esitellään kaikille avoimessa KaavaKahvilassa maanantaina 28. marraskuuta kello 18 Viiraamossa Kauppalankatu 4:ssä.Kaavahankkeen etenemistä voi seurata nettiosoitteessa www.kouvola.fi/matkakeskus Lue koko uutinen:

