Kouvolan Sanomat: Organisaatio uudistuu, mutta maanpuolustuskoulutus jatkuu ennallaan Kaakkois-Suomessa — Kouvolassa pidetään isoja viikonloppuharjoituksia ja verkkokoulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminta jatkuu Kaakkois-Suomessa nykyisillä koulutuspaikoilla Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Mikkelissä. MPK:n yhdistyksen kokous päätti perjantaina organisaatiomuutoksen käynnistämisestä valtion rahoituksen supistamisen takia. Piiripäällikkö Hannu Hyppösen mukaan Kaakkois-Suomessa uudistuksia on tehty jo aikaisemmin. Tämän vuoden alussa Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit yhdistyivät Saimaan koulutus- ja tukiyksiköksi. Nyt Saimaan ja Kymen koulutus- ja tukiyksiköt lakkaavat, ja Kaakkois-Suomessa toimitaan kolmessa maakunnassa kolmella koulutuspaikkakunnalla. — Yksi hallintotaso lakkautetaan, Hyppönen sanoo. Koulutuspaikkakuntien erikoisosaamisalueet säilyvät myös. Lappeenrannassa ne ovat naisten koulutus, viranomaisyhteistyö ja erikoisrajajääkäreiden reservinkoulutus. Esimerkiksi suosittu Intti tutuksi naisille -kurssi on järjestetty Taipalsaarella useita vuosia. Mikkelissä alueita ovat jalkaväki ja kenttämuonitus sekä Kouvolassa isot viikonloppuharjoitukset ja verkkokoulutus. Nykyinen piiripäällikkö ja kuusi koulutuspäällikköä jatkavat tehtävissään. Kymen koulutus- ja tukiyksikön päälliköstä tulee apulaispiiripäällikö. Kaakkois-Suomen piiri järjestää vuosittain noin 160 kurssia, joille osallistumiskertoja on yli 4 000. Koulutusvuorokausia on yli 9 000. Vapaaehtoisia toimijoita eli kurssin- ja harjoituksenjohtaja sekä kouluttajia on noin 350. MPK:n yhdistyksen uusi organisaatio astuu voimaan ensi vuoden alussa. Ensi vuoden kurssit avataan 1. joulukuuta. Yhdistyksellä on koko maassa on seitsemän piiriä. Lue koko uutinen:

