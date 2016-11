Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pohjois-Kymen sairaalan potilaspaikat vähenevät Pohjois-Kymen sairaalassa Poksissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut tänään perjantaina. Poksin vastaavan lääkärin Miia Melkoniemen mukaan ketään vakituista työntekijää ei irtisanota tässä vaiheessa. Myöskään yhtään osastoa ei tässä vaiheessa suljeta — Ihmiset tekevät spontaanisti ratkaisuja ja lähtevät muualle töihin, joten irtisanomisia ei tarvita. Talon sisällä joidenkin hoitajien toimenkuvat voivat kyllä muuttua. Sen sijaan määräaikaisten työntekijöiden sopimuksia ei välttämättä jatketa. — Valitettavasti määräaikaisten hoitajien sopimukset eivät ole pitkiä, koska nykyinen tilanne on niin epäselvä. Syy yt-neuvotteluihin on suunnitelma, jonka mukaan Poksin päivystyskirurgiaa ollaan osittain siirtämässä Kymenlaakson keskussairaalaan Koksiin. Siellä ollaan varautumassa päivittäin noin kuuteen kouvolalaiseen päivystyspotilaaseen. — Lopullista päätöstä potilaiden siirrosta ei vielä ole. Koska sellaista kuitenkin suunnittelemme, järjestämme yt:t tässä vaiheessa. — Sitten edessä ovat isommat muutokset, jos kirurgia tai koko päivystys loppuu, Melkoniemi sanoo. Yt:n ensimmäinen vaihe koskee leikkausosaston hoitajia. Neuvotteluissa on kyse hoitajien varallaolopäivystyksen päättymisestä. Poksissa ei enää tarvita niin sanottuja takapäivystäjiä, kun päivystysleikkaukset hoidetaan ensi vuonna Koksissa. Takapäivystyksestä on tarkoitus luopua helmikuun alussa. — Sen loppuminen vaikuttaa oleellisesti hoitajien työnkuvaan, koska he alkavat tehdä töitä vain virka-aikana. Tämän vuoksi on pidettävä yt-neuvottelut. Takapäivystys tarkoittaa sitä, että hoitajat ovat virka-ajan ulkopuolella tavoitettavissa. Hoitajien on saavuttava töihin puolen tunnin kuluessa, jos heille soitetaan sairaalasta. Sairaalapalveluiden ylihoitajan Pirkko Leppäsen mukaan ensi vuoden helmikuusta osasto kuudessa potilaspaikat vähenevät kymmenellä nykyisestä 24:stä 14:ään. — Osastolla on päiväkirurgisia potilaita mutta myös paljon muita potilaita. Jatkossa osastolla keskitytään hoitamaan vain päiväkirurgisia potilaita, Melkoniemi kertoo. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat osaston koko henkilöstöä. Leppäsen mukaan kyse on vain muutamista henkilöistä. Lopullisen päätöksen palveluiden muutoksesta tekee aikuisväestön lautakunta joulukuussa. — Meidän on hoidettava yt-asiat tässä vaiheessa, jotta ne menevät oikea protokollan mukaan. Yt-suunnitelmista kertoi ensimmäisenä Yle. Lue koko uutinen:

