Kouvolan Sanomat: Ratateknisen oppimiskeskuksen kustannukset kasvoivat reilusti — Liikennevirasto rakennuttaa keskuksen kuitenkin alkuperäisessä laajuudessa Liikennevirasto on päässyt hyvään vauhtiin Kouvolan ratateknisen oppimiskeskuksen rakentamisessa. Hallituskatu 19:ssä on meneillään vanhan 1950-luvulla rakennetun huoltorakennuksen korjaus. Samaan aikaan on aloitettu myös niin turvalaitehallin kuin hitsaus- ja hiontahallin rakentaminen. Turvalaitehalli nousee Hallituskadun varteen. Hitsaushalli tulee lähemmäksi rataa. Hallien väliin jää vanha rakennus, joka saneerataan koulutustiloiksi. Projektipäällikkö Janne Tuovinen Liikennevirastosta kertoo, että oppimiskeskuksen kokonaiskustannusten kasvu pääsi yllättämään. Kun vielä viime vuoden elokuussa hankkeen hintalapuksi arvioitiin noin 6 miljoonaa euroa, on kokonaiskustannusarvio tällä hetkellä 13 miljoonaa euroa. — Yhdessä vaiheessa arvio oli myös 10 miljoonaa euroa. Kyllä kustannusten suuruus oli yllätys. Pääsyinä kustannusten nousulle olivat rakennuskustannusten kallistuminen ja alueella jo olleen rakennuksen huono kunto, Tuovinen sanoo. VR:n käytössä ollut huoltorakennus kärsi muun muassa vesivahingoista, joten kunnostamiseen uppoaa aiottua enemmän euroja. Hankkeen kustannusten reilu kasvu aiheutti sen, että alkuperäinen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään. — Mietimme, että toteutetaanko hanke aiottua pienempänä. Nyt mennään kuitenkin alkuperäisen ajatuksen mukaan. Tuovinen sanoo, että oppimiskeskus on Liikennevirastolle erittäin iso investointi. Ratatekninen oppimiskeskus kouluttaa valmistuessaan rautatiealan ammattilaisia. — Liikenneviraston työpätevyyskoulutus on ollut tähän asti hyvin teoriapainotteista. Kun keskus valmistuu, käytännön opetuksen määrä kasvaa. Liikennevirasto julkisti alkuvuodesta 2015 aikeensa rakennuttaa oppimiskeskus Kouvolaan. Tavoitteena on, että toiminta käynnistyy lokakuussa 2017. Liikennevirasto ei toimi keskuksessa kouluttajana, vaan koulutuksesta vastaavat kilpailutuksella valitut koulutuslaitokset. Lue koko uutinen:

