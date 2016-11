Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vanha tuttu brändi antaa vauhtia uudelle tuotteelle Juustohyllyllä voi syntyä ongelmatilanne, jos kauppalistassa lukee pelkästään Oltermanni. Hyllyiltä kun löytyy nykyisin Olteramannista erilaisia versioita, esimerkiksi cheddaria ja tilsittiä Cheddarit ja tilsitit ovat Valion yhden isoimman brändin, Oltermannin laajennuksia. Se tarkoittaa, että suomalaisten suosikkijuusto on valjastettu uusien juustojen tutuksi tekemiseen ja myyntiin. — Kuluttajille on syntynyt vahva mielikuva, minkälaista juustoa Oltermanni on, ja meidän täytyy tosi tarkkaan miettiä, mitä uusia makuvaihtoehtoja siitä voidaan tarjota, sanoo Valion brändijohtaja Hanna Hiekkamies. Moni muukin tuote tekee vastaavanlaisia brändin laajennuksia. Ne ovat Lappeenrannan yliopiston kansainvälisen markkinoinnin ja yrittäjyyden professorin Olli Kuivalaisen mukaan yleinen keino markkinoida uutta tuotetta. Jos se tehdään oikein, se on hänen mielestään järkevää, koska näin uuden tuotteen lanseeraus helpottuu ja markkinointikustannukset saadaan pienemmiksi. — Emobrändillä on aina kohderyhmä, jolla on jo suhde tuotteeseen. Brändin laajentajan kannalta se on hyvä asia, koska asiakasta ei tarvitse kouluttaa uudestaan, vaan hänelle syntyy mielikuva uudesta tuotteesta alkuperäisen brändin kautta, Kuivalainen sanoo. Oltermanni on laajentanut brändiään samassa tuoteluokassa, mutta maansiirtokoneita valmistava Caterpillar tekee myös kenkiä, housuja ja puhelimia. Tällöin brändin keskeisimmät erottuvuus- ja vahvuustekijiät siirretään uuteen, emotuotteesta aivan erilaiseen tuotteeseen. Brändin laajentajan kannattaa Kuivalaisen mielestä aina muistaa alkuperäinen kohderyhmä. Valion brändijohtaja muistaa tarkasti, mikä on Oltermannin kohderyhmä: suomalaiset lapsiperheet. — Koskaan ei voi sanoa ei koskaan, mutta Oltermannista tuskin koskaan tulee kovin voimakkaan makuista versiota, vaikka ruokatrendit muuttuvatkin. Voimakkaat juustot saavat jonkun muun nimen kuin Oltermanni, valion brändijohtaja Hiekkamies sanoo. Lue koko uutinen:

