Uutinen

Kouvolan Sanomat: Free Me ja Pekka Korpi veivät Kymenlaakso-ajon Pekka Korpi juhlisti lauantaina 67-vuotista syntymäpäiväänsä viemällä Kymenlaakso-ajon 37 500 euron pääpalkinnon Kouvolan toto76-raveissa.Korven oma valmennettava Free Me oli loppukirissä lyömätön.— Panostamme paljon nuoriin hevosiin. Siksi tämä oli meille tärkeä voitto, Korpi sanoi kolmevuotisten hevosten kilpailusta. Free Me otti neljännen voiton kuudennessa kisassaan.— Tosi hyvä hevonen. Ravaa helposti, Korpi kehui.Free Men voittoaika lämminveristen tasoitusajossa oli hyvä 15,3. Tuomas Pakkasen ohjastama Little Easy oli toinen ja Mika Forssin kuskaama El Encore kolmas.Forss sai viikolla kutsun Linnan juhliin itsenäisyyspäiväksi, mikä on harvinaista herkkua raviohjastajalle.Kotiradan Despina ja Marko Heikari saivat lopussa tilaa liian myöhään. Kaksikko ehti lopulta viidenneksi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/12/Free%20Me%20ja%20Pekka%20Korpi%20veiv%C3%A4t%20Kymenlaakso-ajon/2016221482872/4