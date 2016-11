Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jo yli 560 paria kasassa — Kouvolassa kastetut saavat sukat Kouvolan seurakunta antaa adventista lähtien käsinkudotut kastesukat kaikille kasteen saaville. Kastesukkatalkoot on otettu hyvin vastaan Kouvolassa. Alkuvuodesta lähtien sukkia on kertynyt yli 560 paria. Määrä yllätti kastesukkakeräystä vetävän Kouvolan seurakunnan nuorisotyönohjaajan Lilli Kailion. Kouvolan seurakunnassa kasteen saa noin kolmisensataa henkilöä vuosittain. Vauvojen lisäksi kasteella käy rippikouluikäisiä ja toisinaan aikuisia. Sukkia ovat kutoneet yksityiset henkilöt sekä ryhmät, muun muassa käsityöpiirit ja martat. — Vauvasukkien lisäksi myös aikuisten sukkia on tullut. Kutojat ovat eri-ikäisiä. Nuoret ovat myös innostuneet kutomaan, Kailio kertoo. Sukkien määrä kertoo Kailion mukaan, ettei keräys jää päättyvään vuoteen. Sukkia voi toimittaa vapaasti seurakuntaan myös ensi vuoden aikana. — Sukkapari toivottaa kastetun meidän jengiin. Ajatus siitä, että joku on istunut alas ja neulonut sukan on jo itsessään kaunis. Kailion mukaan sukat ovat sopivasti eri värisiä. Myöskään lankalaadulle seurakunta ei ole asettanut vaatimuksia. Seurakunnan verkkosivuille on koottu neuleohjeet muun muassa junasukista, joiden tarina sai alkunsa erään äidin evakkomatkalta. Äidin lapsella ei ollut talvipakkasessa sukkia. Junassa ollut nainen kutoi villatakista purkamastaan langasta pienokaiselle sukat. — Kokemukseni mukaan ne ovat ainoat sukat, jotka pysyvät vauvan jaloissa, Kailio sanoo. Kirkkovuoden aikana jaettavat kastesukat siunataan ensimmäisenä adventtina 27. marraskuuta Kouvolan keskuskirkossa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/12/Jo%20yli%20560%20paria%20kasassa%20%E2%80%94%E2%80%89Kouvolassa%20kastetut%20saavat%20sukat/2016221478211/4