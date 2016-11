Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jokainen syntynyt vauva saa sukat Kymenlaakson keskussairaalaan sukkalahjoituksia tulee niin paljon, että kaikille äideille voidaan antaa villasukat mukaan. — Ihan yksittäiset ihmiset kutovat sukkia, mutta on myös erilaisia sukkapiirejä, joissa niitä tehdään. Meille tulee sekä isompia lahjoituksia että muutaman sukan paketteja, kertoo synnytysosaston ja naistentautien palvelutoiminnan esimies Reija Mylläri. Hän kiitelee sukankutojia siitä, että he ottavat lahjan saajan huomioon sukkia tuodessaan. — Tosi hyvin kerrotaan nykyisin, minkälaista lankaa on käytetty, onko sukkia pesty etukäteen ja minkälaisessa vedessä ja lämpötilassa niitä voi pestä. Synnytysosaston toiveena on, että jos sukat on tehty kotieläintaloudessa, ne olisi pesty ennen tuomista. Toive on myös, etteivät sukat haisisi tupakalle. Kotkan sukkabuumi on kasvanut viime vuosien aikana. — Martoilla oli muutama vuosi sitten juhlavuosi, jolloin he lahjoittivat kaikille Suomen vastasyntyneille sukat. Siitä tämä lähti runsaammissa määrin käyntiin. Lue koko uutinen:

