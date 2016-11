Uutinen

Kouvolan Sanomat: Juhlavuoden kunniaksi veteraaneille neulotaan sukkia Valtakunnallinen veteraanisukkakeräyksen käynnisti oululainen Jaana Willman. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi veteraaneille kudottavia sini-valko-harmaita sukkia on neulottu myös Kouvolassa. Kaikkiaan sukkia on kertynyt koko maasta noin 5 500. Sukkia on tullut keräykseen ulkomaita myöten. Sukkien kokonaistarve on noin 22 000 paria. Sukkakeräyksen tavoite on kerätä sukat Suomen kaikille veteraaneille ensi vuoden itsenäisyyspäivään mennessä. Willmanin mukaan on mahdotonta sanoa, kuinka paljon kutojia on koko maassa. Veteraanisukkakeräyksen Facebook-sivustolla on mukana 6 500 henkilöä. Willmanin arvion mukaan heistä noin tuhat kutoo tällä hetkellä. Willman itse on veteraanin tytär. Hän on kutonut keräykseen 34 paria. — Itselleni ei ole väliä, saako ne joku paikallinen vai muualla asuva veteraani. Pääasia on, että kaikki veteraanit saavat sukat, Willman sanoo. Sukkakeräyksen tavoite on saada kaikille Suomen 18 300 veteraanille sukat. Mukana ovat myös sotalesket. Heitä on 92. Willmanin mukaan sukkamäärä lasketaan loppuvuodesta. Jos sukkia on kertynyt riittävästi, niitä tullaan antamaan mahdollisesti myös veteraanien puolisoille. Willmanin mukaan veteraaniliiton aluetoimistot järjestävät sukille keräyspisteet eri puolilla Suomea. Hän uskoo, että myös Kouvolaan tulee oma keräyspiste. Hankkeen yhtenä tukijana on kouvolalainen lankatehdas Novita. Samoin Posti on mukana huolehtimassa, että nekin veteraanit, jotka eivät sukkien luovutustilaisuuksiin ensi vuonna pääse, saavat sukat kotiin kannettuina. Lue koko uutinen:

