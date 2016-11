Uutinen

Kouvolan Sanomat: Käyrälammelle avataan pian uusi yleinen sauna — "Sopii muillekin kuin saunojille" Kotkan valtatielle näkyvän Tykkimäen Saunan komea katto kertoo, että Kouvola on saamassa uuden näyttävän maamerkin. — Naisten ja miesten yhteiskäytössä olevassa löylyhuoneessa on tilaa 40 neliömetriä. Tässä on naisten ja miesten erilliset pukuhuone- ja pesutilat, täällä kahvila-, myynti- ja kabinettitilat, Tykkimäen saunan toiminnanjohtajana lokakuussa aloittanut Viljami Taimisto esittelee. Parinsadan neliömetrin kokoisen yleisen saunan ja sen löylyhuoneen lämmönlähde on ekologinen. Energiansa sauna saa biokaasun muodossa. Taimisto korostaa, että vaikka saunominen on palvelun ydin, on rakennuksella annettavaa muillekin. — Tämä on tarkoitettu kaikille, eikä pelkästään saunojille. Ei tarvitse välttämättä tulla saunomaan, jos haluaa kesällä poiketa kahville Käyrälammen rannalle. Sauna pyritään avaamaan joulukuun puoliväliin mennessä. Syksyllä valmistunut pyörätie valtatie 15:n vieressä on tervetullut parannus myös uudelle saunalle. Saunan välittömään läheisyyteen tulee puolensataa uutta parkkipaikkaa. — Saunalle on helppo tulla monella tavalla: pyöräillen, hiihtäen, autolla tai vaikkapa moottorikelkalla. Taimiston mukaan viereen nousseen Tykkimäen Saunan hinnoittelu on maltillista. — Alle kymmenen euron kertamaksussa pyrimme pysymään. Tulemme myös tarjoamaan sarjalippuja ja jäsenyyttä, jolloin kertakäynnin haarukka olisi 6—9 euroa. Lue koko uutinen:

