Kouvolan Sanomat: KooKoolla isot kalavelat maksettavana Pelicansille Kouvolan KooKoolla on isot kalavelat maksettavana, kun se haastaa Lahden Pelicansin lauantaina Sumulaaksossa. Joukkueiden kauden ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa kohtaaminen päättyi Lahdessa kotijoukkueen murskajuhliin 8—0. KooKoo lähti maaottelutauolle kahden hyvän voiton (Kärpät ja Ässät) siivittämänä, mutta kärsi keskiviikkona kotikaukalossa harmittavan 2—3-tappion voittolaukauskisassa Jukureille. Pelicans lähti syyslomille kotivoitolla Ilveksestä ja keskiviikkona se voitti Lahdessa HPK:n. Perjantaina Pussikaulat kuitenkin konttasi Mikkelissä Jukureille niukasti 2—1. Lahtelaiset löytyvät tällä hetkellä sarjataulukosta sijalta yhdeksän. KooKoo on viimeistä edellisenä (14:s) kahdeksan pistettä lahtelaisten takana, mutta ottelun vähemmän pelanneena. Seuraa heitä KooKoo esitteli keskiviikon Jukurit-pelissä uuden puolustajan Mikko Jokelan, jonka debyytti KooKoo-paidassa oli lupauksia herättävää jämäkkää puolustuspelaamista. Laituri Terry Broadhurst teki loukkaantumisen jälkeen paluun kokoonpanoon ja osui heti Jukureita vastaan. Leland Irving jatkoi KooKoon maalilla hyviä esityksiä. Jarkko Malinen oli keskiviikkona poissa kokoonpanosta. Viime viikolla jyllännyt virustauti pudotti taitavan sentterin ulos keskiviikon pelistä. Perjantaina Malinen harjoitteli kuitenkin joukkueen mukana normaalisti. Neljän vuoden jälkeen Pelicansiin palannut Justin Hodgman viimeisteli heti keskiviikon avauspelissään kaksi maalia HPK:n verkkoon. Pelicansista kannattaa seurata myös ”Lapin parasta jääkiekkoilijaa” Antti Erkinjunttia, joka alkaa herätä omalle tasolleen. Sanottua — Sen Tepsi-pelin jälkeen (vierastappio 8—2) luulin, että tässä on jo pohja nähty. Ei näköjään, kyllä sitä voi vielä alemmaksi vajota. Olen niin pettynyt, ettei oikein pääkään toimi, Juha-Pekka Haataja huokaisi lokakuun alussa pelatun Pelicans—KooKoo-pelin jälkeen, joka oli tuloksellisesti (8—0), mutta myös kaukalotapahtumienkin perusteella KooKoolle teurastus. — Maalinteon tehokkuuteen pitää löytää eväitä. Laatua laukauksiin, nopeutta ja miestä maalin eteen, KooKoo-luotsi Petri Mattila peräänkuulutti keskiviikkoisen Jukurit-voittolaukauskisatappion jälkeen. Lue koko uutinen:

