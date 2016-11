Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Mattila: Koitetaan pitää junasta kiinni ja mennä eteenpäin päivä kerrallaan Kaksi erää hyvää peliä ei vielä riitä vielä jääkiekko-ottelun voittamiseen. Tämän karvaan faktan eteen joutui Kouvolan KooKoo kotikaukalossaan lauantaina, kun Lahden Pelicans väänsi kaksi Liigan jatkoaikapistettä väkisin mastokaupunkiin numeroin 2—3 (0—0, 1—1, 1—1, 0—1). — Kaksi erää olimme hyviä ja loimme ison määrän maalintekopaikkoja. Meillä oli 40 minuuttia aikaa ratkoa kuskin paikalta peli, mutta vastustaja oli parempi viimeiset 21 minuuttia, KooKoon päävalmentaja Petri Mattila ruoti. KooKoo oli vahva varsinkin toisessa erässä, mutta kolmannessa ote katosi. Mattilan mukaan KooKoon ongelma on edelleenkin sama, kun liian monessa alkukauden tappiopelissä. — Vastustajan maalin eteen pitää saada kiekotonta liikettä ja irtokiekoille pitäisi mennä nälkäisemmin. Se on seuraava osa-alue mihin paneudutaan. Me otimme kuitenkin ison loikan eteenpäin kiekollisessa pelissä. Pystyimme rytmittämään peliä ja syöttelemään omassa päässä paineen alla, ynnäsi Mattila. KooKoo on ottanut alkukauden 18 pelistä vain kolme kolmen pisteen voittoa. Seitsemän kertaa on menty jatkoajalle tai voittolaukauksiin. Niistä on kääntynyt KooKoolle kolme kahden pisteen voittoa. — Ollaan aikataulussa jäljessä. Päiviä ja pelejä on hukattu liikaa, koska olemme joutuneet painimaan turhien asioiden kanssa alkukauden. Koitetaan pitää junasta kiinni ja mennä eteenpäin päivä kerrallaan, filosofoi Mattila. KooKoon miinuspuolelle voidaan lisätä ensimmäisessä erässä kovan tällin saanut tehopakki Ryan O’Connor joka jätti pelin kesken. Pelicansilta puuttui lauantaina kokoonpanosta toistakymmentä runkopelaajaa. — Tilanne huomioiden jaksettiin painaa. Toinen erä oli erinomaisen vaikea, mutta kestettiin sekin. Erityisen tyytyväinen olen siihen sieluun mikä joukkueella tänään oli, puhalteli Pelicans-valmentaja Petri Matikainen voittopelin jälkeen. Matikainen kiitteli erityisesti joukkueen kärkipelaajia. Ykkösketju Antti Erkinjuntti—Justin Hodgman—Juhani Tyrväinen pelasi käsittämättömän määrän minuutteja. Lue koko uutinen:

