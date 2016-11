Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koripalloilija ei mahdu Kouvolan kaupunginmuseon vitriiniin Joissakin isoissa museossa edellisen näyttelyn päättymisen ja seuraavan alkamisen väliin voidaan varata neljäkin kuukautta. Kouvolan kaupunginmuseossa ei ole aikaa moiseen. Kun museon seuraava näyttely, paikkakunnan urheiluhistoriaa monipuolisesti esittelevä Kilpakenttien sankarit, loppukuusta aukeaa yleisölle, Mannerin lipan alla -näyttelyn päättymisestä tulee kuluneeksi vain kuusi ja puoli viikkoa. Kipakka aikataulu ei huolestuta Poikilo-museoiden intendenttiä Anu Kasniota. — Työ on edennyt suunnitellusti, hän sanoo. Paino on sanalla suunnitellusti: näin nopea vaihto ei olisi mahdollinen ilman pilkuntarkkaa ennakkohahmottelua. Yllätyksiä on tullut silti vastaan näyttelyä rakennettaessa. Kuten nyt vaikka se, että autenttisen kokoinen koripalloilijanukke ei todellakaan mahdu sisäkorkeudeltaan 186-senttiseen lasivitriiniin. Paitsi jos katto jätetään asentamatta. Kilpakenttien sankarit -näyttely Kouvolan kaupunginmuseossa 24.11.2016—8.10.2017. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/12/Koripalloilija%20ei%20mahdu%20Kouvolan%20kaupunginmuseon%20vitriiniin/2016221478797/4