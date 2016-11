Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korkeakosken vanha puuhiomon koulu on Raisa Vänskän koti Mäennyppylän päällä seisoo vanha puutalo. Pihapiiri on rauhallinen. Hämmästyttävän rauhallinen, sillä vain kivenheiton päässä sijaitsee Korkeakosken kartonkitehdas. Ei aivan tavallinen talo, on pihaan astuvan ensimmäinen ajatus. — Tämä on vanha puuhiomon koulu, jonka teollisuusmies William Ruth rakennutti hiomon työläisten lapsille vuonna 1896. Minun kotini se on ollut vuodesta 1992 alkaen, kotkalainen Raisa Vänskä tiivistää. Tänä vuonna 120 vuotta täyttävä rakennus on ollut monenlaisessa käytössä. Kansakouluna se toimi vuoteen 1942 asti. Toisen maailmansodan jälkeen siellä majoitettiin inkeriläisiä evakkoja, sen jälkeen talo on palvellut päiväkotina, erilaisten kerhojen ja yhdistysten harrastetiloina sekä asuinkäytössä tehtaan työntekijöiden perheille. Vänskä asuu kahdestaan nuorimman poikansa kanssa. Kaksi muuta lasta ovat muuttaneet jo pois kotoa. Käytössä on 11 huonetta ja keittiö. Lisäksi talon päädyssä asuu vuokralainen, jonka käytössä on kolme huonetta ja keittiö. Sisätilat ovat täynnä yksityiskohtia. Huoneissa on erilaisia teemoja. Takkahuone on sisustettu matkailu- ja merihenkisesti, olohuoneessa on kirjasto ja vanhoja soittimia. Tavarat ovatkin tärkein syy, miksi tilaa tarvitaan. Vänskä toteaa, ettei voisi muuttaa normaaliin asuntoon kaiken irtaimistonsa kanssa. — Olen keräilijäluonne. En halua jättää jotain hankkimatta sen takia, ettei se mahtuisi. Toistaiseksi määrä ei ole alkanut ahdistaa, Vänskä hymähtää. Lue koko uutinen:

