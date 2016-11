Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksao keskittäisi opetusta Tornionmäkeen — 20 000 neliön vähennys säästää kuluja Kouvolan seudun ammattiopisto korjaa kehnoa talouttaan paitsi lakkauttamalla tutkintoja, myös luopumalla tiloista ja vähentämällä henkilöstöä. Ksao käyttää nyt yhdeksää opetustilaa, joissa on noin 55 500 neliötä. Tavoitteena on keskittää toimintoja viiteen paikkaan, jolloin käytössä olisi 36 288 neliömetriä. — Tarkoitus on pyrkiä pois ulkoa vuokratuista tiloista ja niistä omista tiloista, joihin tarvittaisiin isoja investointeja, sanoo lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen. Kouvolan lasten ja nuorten lautakunta päättää ensi keskiviikkona päivitetystä säästösuunnitelmasta ja siihen liittyvistä toimenpide-ehdotuksista. Ksaon rehtori Timo Olli esittää, että ammattiopiston toiminta keskitettäisiin pitkälti Tornionmäen kampukselle eli Utinkatu 44—48:aan ja Utinkatu 85:een. Biosampo jäisi Anjalaan Ankkapurhantie 10:een, lentokoneasentajien koulutus Uttiin Kopterinkujalle ja logistiikkakoulutusta Teholaan Tiilitielle. Eniten säästöä tilakustannuksista tulisi, jos Ksao luopuisi liiketalouden toimipisteestä Salpausselänkadulla. Säästöä syntyisi arviolta 554 000 euroa vuodessa. Lähihoitajakoulutuksen siirto Utinkadulle Kuusankosken vuokratiloista vähentäisi tilakustannuksia 437 000 euroa ja luonnonvara-alan keskittäminen 412 000 euroa. Muutaman tilan purkaminen vähentäisi vuokrakuluja noin 140 000 euroa. Timo Ollin mukaan Ksaon olisi mahdollista vähentää vuosivuokria noin 1,8 miljoonaa euroa toimintoja keskittämällä. Keskittäminen aiheuttaisi myös uusia kuluja, koska Utinkadun tiloja jouduttaisiin muuttamaan uusia opiskelijoita varten. Olli arvioi, että muutostyöt maksaisivat 3,7 miljoonaa euroa. Summa sisältää autohallin ja yhden asuntolan purkamiskustannukset. Tilojen kunnostus nostaisi vuokria vajaat 200 000 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/12/Ksao%20keskitt%C3%A4isi%20opetusta%20Tornionm%C3%A4keen%20%E2%80%94%2020%E2%80%89000%20neli%C3%B6n%20v%C3%A4hennys%20s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%C3%A4%20kuluja/2016221480301/4