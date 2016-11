Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lihis kahdella nakilla — Mypari avasi Myllykoskella Myllykoski siirtyi jälleen grillikioskiaikaan, kun Jukka Turkian isännöimä Mypari avasi luukkunsa lauantaina. Ensimmäinen myyty annos oli lihapiirakka kahdella nakilla. — Grillikioskille on selvä tilaus, sillä viimeksi täällä on ollut grillikioski 15—20 vuotta sitten, Turkia sanoo. Myllykoskelaiset ottivat Myparin avosylin vastaan. — Ihanaa, että täältä saa taas kunnon grilliruokaa, kuten lihapiirakoita ja höyrymakkaraa. Hienoa, että joku uskaltaa yrittää! Pieni juttu koko maan mittakaavassa, mutta tälle kylälle tämä on iso juttu, yleisö hehkutti. Myös avajaisiin saapunut Joulupukki tunnustautui grilliruuan ystäväksi. — Isot makkaraperunat ovat herkkua, voin kertoa nyt kun muori ei ole kuulolla. Mypari on avoinna arkisin 10.30—21, lauantaisin ja sunnuntaisin 12—22. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/12/Lihis%20kahdella%20nakilla%20%E2%80%94%20Mypari%20avasi%20Myllykoskella/2016221482022/4