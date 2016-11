Uutinen

Kouvolan Sanomat: Liikenneturvallisuus ajan tasalle — ”Kouvolan nopeusrajoitukset ovat 90-luvulta” Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään. Suunnitelma laaditaan kaupungin eri toimialojen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen yhteistyönä. Samanlainen kartoitus tehdään myös Iitissä. Suunnitelmat valmistuvat lokakuussa 2017. Asukkaiden mielipiteet ja kokemukset alueen liikenneturvallisuudesta ja liikenteen olosuhteista ovat keskeisessä roolissa. Parhaillaan meneillään on asukaskysely sekä omat kyselynsä koulujen ala- ja yläasteiden oppilaille sekä rehtoreille. Kyselyn löydät täältä. Vastausaikaa on 20.11. saakka. Kuntien työntekijät, päättäjät, järjestöt, vanhus- ja vammaisneuvostot, liikenteen ammattilaiset ja muun muassa pelastusviranomaiset saavat omat kyselynsä. Eteläisen Kymenlaakson uusi liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui aiemmin tänä syksynä, ja Pohjois-Kymenlaakson ja Iitin jälkeen päivitetään Etelä-Karjalan tilanne. Etelä-Kymenlaaksossa liikenneturvallisuuden päivitys on johtamassa esimerkiksi nopeusrajoitusten tarkistamiseen. Myös Kouvolassa on tarvetta nopeusrajoitusten uudelleen arvioimiselle muun muassa ydinkeskustassa, sanoo liikenneinsinööri Jyrki Ojanen. — Kouvolan keskustan nopeusrajoitukset ovat perua 1990-luvulta. Kun nyt alkavat katujen muutostyöt saadaan päätökseen, nopeusrajoituksiakin mahdollisesti tarkistetaan. Tämä voisi tapahtua ehkä parin vuoden kuluttua, Ojanen sanoo. Kouvolan asuinalueiden nopeusrajoituksia yhtenäistettiin vuonna 2011, mutta taajamien erilaisesta luonteesta johtuen rajoituksetkin ovat erilaisia, Ojanen huomauttaa. — Kuusankoskella keskustan nopeusrajoitukset laskettiin kiertoliittymien vuoksi 30 kilometriin tunnissa. Se on monissa kaupungeissa yleinen nopeusrajoitus keskustoissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/12/Liikenneturvallisuus%20ajan%20tasalle%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKouvolan%20nopeusrajoitukset%20ovat%2090-luvulta%E2%80%9D/2016221480591/4