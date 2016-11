Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ratateknisessä keskuksessa voi harjoitella vaikka junan raiteilta suistumista Rakennuttajakonsultti Ramboll CM:n Matti Tossavainen kertoo, että rakenteilla olevasta Kouvolan ratateknisen oppimiskeskuksen turvalaitehallista tulee 110 metriä pitkä, josta 85 metriä on sisäosaa ja 25 metriä katettua ulkoaluetta. Hallin leveys on 34 metriä. — Raidetta keskukseen tulee yhteensä noin kilometri ja vaihteita yhteensä kymmenen, Tossavainen sanoo. Keskukseen on tulossa neljä liikenteenohjaussimulaattoria. Koulutuksessa voidaan harjoitella kaikenlaisia tilanteita varten. — Esimerkiksi voidaan harjoitella hallittua junansuistumista. Keskus antaa mahdollisuuksia hyvinkin laajalti. Liikenneviraston projektipäällikkö Maria Torttila sanoo, että turvalaitehalliin tuodaan kymmeniä erilaisia asetinlaitteita. Esimerkiksi noin 50 vuotta käytössä olleita relepohjaisia asetinlaitteita on hyvinkin erilaisia. — Jos tunnet yhden, et tunne kaikkia. Oppimiskeskuksessa on huomattavasti turvallisempaa kokeilla, kun tähän asti oppiminen on ollut mentorin kanssa harjoittelemista käytännössä. Nyt päästään enemmän kokeilemalla oppimiseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/12/Ratateknisess%C3%A4%20keskuksessa%20voi%20harjoitella%20vaikka%20junan%20raiteilta%20suistumista/2016221481363/4