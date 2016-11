Uutinen

Kouvolan Sanomat: Väkeä tulvii matkamessuille — kaupungintalo täpötäynnä Kouvolan ensimmäiset matkamessut alkoivat ruuhkaisesti: tuhannen kävijän tavoite ei ollut puolilta päivin enää kaukana, eikä väentungokselle näkynyt loppua.Messuilla on yli 50 näytteilleasettajaa eri maista. Perinteistä messuohjelmaa täydentävät kiertoajelut Kouvolassa.Messut järjestää marraskuussa 30 vuotta täyttänyt Kouvolan Matkatoimisto Oy yhteistyössä Kouvolan Yrittäjien ja VisitKouvolan kanssa.Kouvolan Matkatoimiston toimitusjohtajan Sinikka Laukaksen mukaan turvallisuus ja kuluttajansuoja nousevat nykyisin korostetusti esiin matkakohdetta valittaessa. — Turvallisuus voi olla asia, joka ratkaisee matkustussuunnan. Kuluttajansuoja-asioista halutaan ottaa selvää etukäteen esimerkiksi luonnonmullistusten varalta.Eniten Kouvolasta tehdään matkoja Viroon. Eurooppalaiset matkakohteet ovat muutenkin kouvolalaisten suosiossa. Esimerkiksi Laukas mainitsee Norjan.— Norjan kaunis luonto ja rauhallisen maan maine vetoavat.Kouvolalainen Tuula Laitinen ja oululainen Stina Väänänen saapuivat perjantai-iltana Turkin Alanyasta. Tällä kertaa kaksikko oli reissussa kahdeksan kuukautta.Kokeneet Turkin-kävijät harmittelevat turvattomuuspuheita.— Olemme asuneet Turkissa useaan otteeseen, emmekä ole huomanneet levottomuuksia turistikohteissa. Pelkoa ja ennakkoluuloja lietsotaan ihan turhaan. Se on sääli, sillä Turkki on kaunis maa, jossa on valtavasti nähtävää, he sanovat.Messukävijät kiittelivät yleisesti tapahtumapaikkaa: messut keskellä keskustaa ovat monelle mieleen.Messut jatkuvat Kouvolan kaupungintalolla kello 15:een. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/12/V%C3%A4ke%C3%A4%20tulvii%20matkamessuille%20%E2%80%94%20kaupungintalo%20t%C3%A4p%C3%B6t%C3%A4ynn%C3%A4/2016221477610/4