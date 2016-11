Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ensimmäiset eron kyyneleet on jo tirautettu — Eliisa Pokki jää eläkkeelle Marraskuun lopussa lomalle ja sen myötä eläkkeelle jäävä kanttori Eliisa Pokki on palvellut samaa seurakuntaa hiukan yli 40 vuotta. Pokki tuli silloisen Myllykosken seurakunnan kanttori-urkuriksi 1976. Seurakunnan nimi ja monet ulkoiset asiat ovat vuosikymmenten varrella muuttuneet, mutta perustyö on pysynyt samana: jumalanpalveluksina, soittamisena ja laulamisena. Pokki on johtanut Myllykosken kirkkokuoroa ja lapsikuoro Ilonpisaroita koko sen 40 vuotta, jonka hän on ollut seurakunnan kanttorina. Ilonpisarat on 8—14-vuotiaiden lasten kuoro, jonka kanssa työskentely on ollut Pokille erityisen mieluista. Hän on tehnyt surutyötä pestin loppumisesta jo pitkään. — Viime vuosina on tullut tapa, että aina perjantaisin, kun harjoitukset loppuvat, lapset tulevat lopuksi halaamaan ja toivottamaan hyvää viikonloppua. Kai minä sitten olen vähän sellainen äitihahmo heille, Pokki sanoo. Lapset ovat myös osanneet lohduttaa Pokkia huomattuaan, että tällä ovat tunteet pinnassa aina eläkkeelle jäännistä puhuttaessa. — Kaikista vaikeinta on juuri lapsikuorosta luopuminen. Mutta tunteet kertovat vain siitä, että nämä ovat olleet hyviä vuosikymmeniä. Lue lisää maanantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

