Kouvolan Sanomat: Graffiteja, cosplaytä, diskoja — nuoret kapinoivat ensi viikolla Kouvolassa Nuoret kapinoivat ensi viikolla Kouvolassa — kulttuurilla. Maanantaista lauantaihin kestävän kulttuurikapinaviikon ohjelmassa on muun muassa nuorille suunnattuja leffa- ja peli-iltoja, graffitimaalausta, Bollywood-tanssia, kokkisota, diskoja ja korupaja. Kasarminmäen kampuksella Kouvolassa pidetään lauantaina ikärajaton cosplay-tapahtuma Kumakumacon alkaen kello 12. Tapahtuma on suunnattu japanilaisista piirretyistä, mangasta ja animesta kiinnostuneille nuorille, myös uusille harrastajille. — Ohjelmassa on muun muassa mahjongin pelaamista, cosplay-pukukilpailu ja animekaraokea, pääjärjestäjä Sofia Sjöblom sanoo. Sjöblomin mukaan cosplayssä valitaan jokin fiktiivinen hahmo ja tehdään itse tismalleen hahmon näköinen asu. — Asu voi olla japanilainen tai länsimainen. Tapahtumaan voi tulla asun kanssa tai ilman. Cosplay-tapahtumassa esiintyy Kymi Sinfoniettan jousikvintetti, joka soittaa peli- ja animemusiikkia. Konsertti alkaa kello 17. Iltabileet alkavat kello 21. Niissä ikärajana on 12 vuotta. Nuorten kulttuurikapinaviikko on osa kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoimaa Kulttuurikapina-hanketta, joka päättyy vuoden lopussa. Nuorten kulttuurikapinaviikko Kouvolassa 14.—19.11. Koko ohjelma löytyy verkosta. Lue koko uutinen:

