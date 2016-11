Uutinen

Kouvolan Sanomat: Isyysvapaan suosio on kasvanut Kansaneläkelaitos Kelan viime keväänä julkaistun tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia isistä jää kotiin hoitamaan ensimmäistä lastaan, kun vielä 2000-luvun alussa luku oli 70 prosenttia. Toisaalta noin 20 prosenttia isistä jättää yhä perhevapaat kokonaan käyttämättä. Äidin kanssa jaettavalle vanhempainvapaalle isät jäävät harvoin. Kouvolassa viime vuonna vain 31 isää oli vanhempainvapaalla, kun vastaavasti 889 äitiä käytti kyseistä etuutta. Tilastokeskukselta tai Kelalta ei saatu tietoa siitä, kuinka monta etuuksiin oikeutettua isää Kouvolassa kaikkiaan asui vuonna 2015. Koko maassa vanhempainvapaalle jäävien isien osuus on noin 14 prosenttia. Vapaalle jäävien isien osuus on kasvanut tasaisesti mutta hitaasti viime vuosikymmeninä. Kouvolassa vanhempainetuuksia saaneiden isien määrä nousi lähes neljänneksen vuosien 2006 ja 2015 välillä. Nykyään isät voivat jäädä isyysvapaalle enintään 54 arkipäiväksi. Tästä määrästä enintään 18 päivää voidaan käyttää siten, että kumpikin vanhempi on kotona. Äidin kanssa jaettavaa vanhempainvapaata on käytettävissä kaikkiaan 158 päivää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/13/Isyysvapaan%20suosio%20on%20kasvanut/2016221478110/4