Kouvolan Sanomat: Kokoa pikkujoulutarjoilut Starbox-blogien resepteistä: nakkipiiloja, kinkku-pestohyrriä ja kasvispyöryköitä Joulu lähestyy, ja se alkaa varmasti näkyä vähitelleen Starbox.fi-blogeissakin. Sparkling Friends -blogi avaa pelin testaamalla kahta alkoholitonta glögiä, joiden makumaailma poikkeaa perinteisestä: raparperia, mustikkaa ja mansikkaa. Ennen varsinaista joulua on edessä pikkujoulukausi. Omien juhlien tarjoiluun sopivia reseptejä on julkaistu blogeissa pitkin vuotta. Kokeile esimerkiksi Jannen keittiössä -blogin nakkipiiloja kahdella erilaisella dipillä, Smiling Foreverin kinkku-pestohyrriä sekä Herkuttelijoiden jauheliha-nachosalaattia tai vegaaneille sopivia kasvispyöryköitä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

