Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottarien Hartonen: Takaa on paha tulla Ilman Naisten Korisliigan pistekeskiarvotilastoa johtavaa Khadjah Sessionsia pelannut Kouvottaret taipui Vimpelin Vedolle selkein lukemin. Kouvottaret johti ottelua ainoastaan ensimmäisillä minuuteilla, milloin joukkue käväisi viiden pisteen etumatkalla. Tuon jälkeen kentällä nähtiin käytännössä vain yksi joukkue Vedon rynniessä parhaimmillaan 24 pisteen karkumatkalle. Veto piti liigapisteet kotiluolassaan 79—64 (44—26). Kouvottarille on kuitenkin nostettava hattua periksiantamattomuudesta, sillä joukkue taisteli itsensä kolmannella neljänneksellä ainoastaan yhdeksän pisteen päähän. Valmentaja Mika Hartonen harmittelikin eron repsahdusta suureksi. — Takaa on paha tulla, kun kaveri saa parikymmentä pistettä eteen. Meillä oli silti mahdollisuutemme, mutta homma ratkesi lopullisesti päätösneljänneksen alkupuolella heittäessämme kaksi helppoa paikkaa ohi. Veto taas käytti tilanteensa vieden pienen pätkän 5—0, Hartonen summasi. Kouvottarien ykköspalkittu ottelussa oli kahdeksan pistettä merkkauttanut Roosa Frimodig. Hän harmitteli joukkueensa vaisua menoa. — Ensimmäinen puolisko oli todella huono. Vaikka pelimme parani tauon jälkeen, emme silti päässeet koko ottelun aikana toteuttamaan kunnolla pelisysteemiämme kummassakaan päässä kenttää, Frimodig harmitteli. Kouvottarista kaksinumeroisen pistemäärän heittivät Ida Myllyoja 11, Jacqueline Luna-Castro 10 sekä Whitney Frazier 10. Kouvottaret kohtaa seuraavaksi 26. marraskuuta Alun Forssassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/13/Kouvottarien%20Hartonen%3A%20Takaa%20on%20paha%20tulla/2016221484736/4