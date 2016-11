Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maalaispojasta tuli rokkari Jape Perätalo, 42, nojaa kyynärpäällään keittiönpöytään. Vasempaan kyynärvarteen on tatuoitu kiinaksi To/Die/For. Tai oikeastaan ”Huomista ei vielä ole”. Bändin nimeä ei pystynyt kirjoittamaan vanhoilla kiinalaisilla kirjaimilla. Paikallinen tatuoija hakkasi tekstin kouvolalaislaulajan iholle keikkapaikan takahuoneessa Pekingissä. Vuosi oli 2011. Yhtye oli tuolloin Kiinan-kiertueella. Perätalon oikeassa kädessä lukee bändin nimi japaniksi. — Tatuoinnit ovat minulle matkamuistoja. Bändi-tatuoinnit tosin voisi peittää, koska se aika on ohi. Se aika päättyi 22. heinäkuuta. Nick Caven levy Let Love In soi omakotitalon keittiössä. Perätalo kuuntelee musiikkia koko ajan. — En kestä Suomen talvea. Harmaus vaikuttaa mielialaani. Joinain aamuina käännän kaikki sälekaihtimet kiinni ja laitan reggaen soimaan. Nyt Perätaloa tympii muu kuin sää. Hän kinkkaa ympäri taloa kepeillä. Oikeassa jalassa oli kuukauden ajan kipsi. Viimeiset viikot hän on joutunut pitämään ortoosia, tukea. — Minun oli tarkoitus hankkia uusia harrastuksia. Ehdin pelata sulkapalloa vain puoli tuntia, kun akillesjänne meni poikki. Perätalo on pian lähdössä pariksi viikoksi Vietnamiin — rinkan ja keppien kanssa. Joka vuosi Perätalo säästää rahaa, että pääsee pois pimeydestä. Parina talvena hän on vuokrannut pienen talon Goalta Intiasta, läheltä Arabianmeren rantaa. Hän istuskelee kuistilla ja soittelee kitaraa, kirjoittaa biisejä ja juttelee ”vanhojen hippien” kanssa. — Meri pauhaa, joku joogaa vieressä, suitsukkeet ja mausteinen ruoka tuoksuvat. Sellaisesta hetkestä ei puutu mitään. Goan Arambolissa soi jatkuvasti livemusiikki. — Ranta täyttyy friikeistä joka ilta. Siellä on kiva vaellella ja katsella meininkiä. Olen itsekin soittanut Goalla akustisia keikkoja ja esiintynyt muiden reissaajien kanssa. Tammikuussa hän matkustaa Intiaan kahdeksannen kerran ja on siellä kaksi kuukautta. Perätalo on maalaispoika. Hän vietti lapsena lomat maalaistalossa mummon ja papan luona Myllykoskella, Sorsajoen varressa. Mummolaan tuli Maaseudun tulevaisuus -lehti. Yksi aukeama oli täynnä ilmoituksia, joissa myytiin kotieläimiä. — Pyysin mummolta, että osta minulle viisi sikaa. Mummo ei ostanut. Sitten pyysin kymmentä kanaa, mutta en saanut niitäkään ja aloin itkeä. Seuraavana päivänä lähdimme Orimattilaan ja minulle ostettiin shetlanninponi. Sen nimi oli Windy. Sittemmin Perätalon kahdeksanlapsinen perhe muutti samaiseen taloon. — Kynnin peltoja traktorilla jo ala-asteikäisenä. Kanat teurastimme iskän kanssa. Olen aina tykännyt maalaiselämästä. Se on paljon monimuotoisempaa kuin elämä jossain Espoon lähiössä. Perätalo syntyi lestadiolaisperheeseen. Kodissa ei ollut televisiota. Rockin kuuntelu oli kiellettyä. — Äänitin musiikkia salaa radiosta c-kasetille ja katselin telkkaria kavereiden luona. Vanhemmat olisivat toivoneet hänestä ennemmin sotilasta kuin rokkaria. Isä oli armeijassa töissä. Perätalo ei kuitenkaan kysellyt vanhempiensa mielipidettä: hän teki, mitä tahtoi. — Lestadiolaisuus ei ollut ikinä mun juttu. En myöskään pyörinyt lestadiolaisten lasten kanssa. Elin sitä elämää niin kauan kuin oli pakko. 16-vuotiaana Perätalo muutti pois kotoa, Tornionmäessä sijaitsevaan vuokrakämppään. — Välit vanhempiin ovat nykyisin ihan hyvät. Yläasteen jälkeen Perätalo kävi kääntymässä ammattikoulun metallipuolella kahdesti. Puupuolella hän jaksoi olla vuoden. — Opiskelu ei kiinnostanut yhtään. Päätin keskittyä vain musiikkiin. Kotimainen rockbändi Smack pyöräytti Perätalon maailman uuteen asentoon 1980-luvun puolivälissä. — Kävin To/Die/For’hon kuuluneen Tommi Lillmanin kanssa Viialan ala-astetta. Hän pyysi minut kerran koulun jälkeen kotiinsa katsomaan rumpuja ja äänitti minulle Smackin albumin Live Desire. Hikinen rock iski alakoululaiseen. Perätalon piti saada oma bändi heti. Ensimmäisen, keikkailevan bändin nimeksi tuli ranskalaisittain Desirée, koska se kuulosti hienolta. Rockbändi esiintyi nuorisotaloilla. 1990-luvun alussa syntyi katurockbändi Mary-Ann. Omakustanteiden jälkeen yhtye sai vuonna 1999 levytyssopimuksen Spinefarm Recordsille ja muutti nimeksi levy-yhtiön toiveesta To/Die/For. Raskasta, melankolista rockia soittava To/Die/For ehti tehdä 17 vuoden aikana seitsemän levyä ja esiintyä noin 30 maassa. Perätalon mukaan hienoa bändiajassa olivat levyt, keikat, ulkomaankiertueet ja uudet tuttavuudet. Häntä rassasi kuitenkin se, että jäsenet tulivat ja menivät. — Tykkään yhteisöllisyydestä, mutta sellaista ei ehdi kehittyä, kun porukka vaihtuu koko ajan. Osalla ei ollut motivaatiota, joku huomasi Euroopan-kiertueella, ettei homma sopinutkaan hänelle. Kaikki olivat kuitenkin hyviä tyyppejä. Olemme yhä kavereita. Tämän vuoden heinäkuussa, pari päivää ennen seuraavaa keikkaa Perätalo ja yhtyeen kitaristi juttelivat puhelimessa. — Päätimme puhelun aikana lopettaa. Meillä kaikilla oli motivaatio-ongelmia. To/Die/For esiintyi viimeisen kerran 22. heinäkuuta John Smith Rock Festivalilla Laukaassa. Parhaimpina aikoina Perätalo eli kokonaan musiikilla. Lisätienestejä hän on hankkinut pätkätöillä. Hän on työskennellyt muun muassa Lämpösulku Oy:n hommissa, lähinnä Kymin tehtaalla Kuusankoskella. — Se on fyysistä työtä. Teemme rakennustelineitä ja eristyksiä putkiin. Hän elättää itsensä edelleen niillä hommilla. Perätalon mukaan töitä on tarjolla aina, kun niitä haluaa tehdä. — En ole työnvieroksuja, mutta työskentelen vain sen verran, että tulen toimeen. Haluan, että aikaa riittää kaikkeen muuhun. En ole materialisti. Kulutan aika vähän. Perätalo on asunut neljä vuotta Valkealan Jokelassa sijaitsevassa omakotitalossa avovaimonsa kanssa. Pariskunta on remontoinut kotia yhdessä. — Teemme remppaa pikkuhiljaa. Minulla on sellainen periaate, etten ota ikinä pankista lainaa. Bändin hajoamisen jälkeen tuntui tyhjältä, Perätalo myöntää. Hän ei silti kadu ratkaisua. — Olimme jatkaneet viime vuodet enää tottumuksesta. Nyt Perätalo tekee romuhuoneeksi kutsumassaan tilassa uutta musiikkia ja äänittelee demoja. Huoneessa on piano, kitaroita ja tietokone. Hän kuvailee uutta musiikkiaan muun muassa Nick Cave -tyyppiseksi. Hän on tehnyt myös reggaetä ja iskelmäbiisiaihioita. — Kuuntelin kerran Iskelmäradiota ja huomasin, että uudet iskelmät ovat ihan paskoja. Päätin tehdä niitä itse ja lähettää jossain vaiheessa levy-yhtiöihin. Itse tuskin koskaan alan iskelmäartistiksi, mutta haluan kokeilla biisien tekemistä muille. Joskus Perätalo hipsii romuhuoneeseen keskellä yötä äänittämään uutta melodiaa, kännykällä. — Vislaan tai soitan sen pianolla hiljaa, ettei avovaimo herää. Perätalolla on myös uusi projekti: hän kasaa The Rebel Union -katurockyhtyettä entisen bändikaverinsa kanssa. Lue koko uutinen:

