Kouvolan Sanomat: Pelko tarttuu aikuisista lapsiin — ”Ekaluokkalaiset pelkäävät pellejä tosi paljon” Lapsen pelko on erilaista kuin ennen. Pelon aiheet säikyttelevät pellenaamareissa kotikadulla, piippaavat älypuhelimeen kiusaavina Whatsapp-viesteinä ja näkyvät terroristien tekoina uutiskuvissa. Onko maailma lapsen näkökulmasta entistä pelottavampi, Timo Salmisaari, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen johtaja? Turvattomamman tuntuinen se lapsesta ainakin on, Salmisaari sanoo. Mistä turvattomuuden tunne sitten syntyy? Aikuisten näkökulmasta suomalaislapset elävät historian turvallisinta aikaa, Salmisaari muistuttaa. Salmisaaren mukaan olemme kuitenkin uusien asioiden edessä usein ”järjettömiä”. Hän viittaa mediassa ja sosiaalisessa mediassa leviäviin ylilyönteihin ja ääri-ilmiöihin, kuten nettikiusaamiseen ja joukkopelotteluun. Samaa mieltä sosiaalisesta mediasta on psykologi Marie Rautava Mannerheimin lastensuojeluliitosta. — Nyt pelottavista asioista kertovat media ja älypuhelimet reaaliajassa. Myös tutkimusten mukaan turvattomuuden tunne jyllää suomalaisissa voimakkaampana kuin ikinä aiemmin. Tämä käy ilmi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mielipidemittauksista, jotka julkaistiin alkuvuodesta 2016. Timo Salmisaaren mukaan lasten pelot tulevat kahta tietä: vanhempien peloista ja ajan ilmiöistä. Marie Rautava muistuttaa, että lapsen turvallisuuden tunne voi järkkyä, jos vanhempi on hyvin pelokas ja näkee lasta uhkaavia asioita kaikkialla. Timo Salmisaaren mielestä peloilla mässäily ei ole hyvästä. — Tärkeintä on keskustelu. Vanhemman pitää kuunnella lapsen huolia ja kertoa hänelle aikamme ilmiöistä, tulkata todellisuutta. Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainpuhelin tarjoaa vanhemmille keskusteluapua maksuttomasti. Puhelin palvelee numerossa 0800 922 77, ma 10—13 ja 17—20, ti 10—13 ja 17—20, ke 10—13, to 14—20. Lue koko uutinen:

