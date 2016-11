Uutinen

Kouvolan Sanomat: Täysikuu lähempänä kuin aikoihin — poikkeuksellisen suuri superkuu voi jäädä näkymättä pilvien vuoksi Maanantaina kannattaa tiirailla taivaalta suurinta täysikuuta vuosikymmeniin. Täysikuu näyttäytyy silloin lähimpänä maata sitten vuoden 1948. Seuraavan kerran kuu näyttää yhtä isolta vuonna 2034. Ilmiötä, jossa Kuu on täysikuuna ja samanaikaisesti radallaan lähimpänä maata, on viime vuosina kutsuttu superkuuksi. Kuun kiertorata on elliptinen. Lähimmässä pisteessä Maata Kuu on noin 365 400 kilometrin ja kauimmassa pisteessä noin 400 706 kilometrin etäisyydellä Maasta. Täysikuu nousee maanantaina noin kello 16. Horisontissa ollessaan se voi näkyä isompana möhkäleenä kuin myöhemmin korkealla taivaalla. Sääennusteeet lupaavat maanantaille pilvistä, mutta jos pilvien välistä avautuu sopiva rako, pitäisi täysikuun olla näyttävä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/13/T%C3%A4ysikuu%20l%C3%A4hemp%C3%A4n%C3%A4%20kuin%20aikoihin%20%E2%80%94%20poikkeuksellisen%20suuri%20superkuu%20voi%20j%C3%A4%C3%A4d%C3%A4%20n%C3%A4kym%C3%A4tt%C3%A4%20pilvien%20vuoksi/2016521482830/4