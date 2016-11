Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tiukat talousraamit puristavat Kymenlaakson Opistoa Kymenlaakson Opiston rehtori Olli Laurila pitää opinahjonsa tulevaisuutta vakaana, joskin myös Inkeroisissa joudutaan kiristämään vyötä. — Valtion tuki pienenee noin seitsemän prosenttia sekä kansanopistolle että kansalaisopistolle. Kansalaisopiston ostopalvelusopimus Kouvolan kaupungin kanssa on vielä ensi vuodelle neuvottelematta, mutta toivomme tuen pysyvän ennallaan. Kymenlaakson Opiston kansalaisopiston tuloista suurin osa, noin 300 000 euroa, koostuu valtionosuudesta. Kaupungin ostosopimus kansalaisopistolle päättymässä olevan vuotena oli vajaat 140 000 euroa. Koko opiston liikevaihto on noin 1,9 miljoonaa euroa, jossa valtionosuuksia noin 1,2 miljoonaa euroa. Kouvolan kaupunki mietti keväällä 2015 luopumista Kymenlaakson Opiston ja Kouvolan kaupungin välisestä ostopalvelusopimuksesta. Aikuisväestön lautakunta kuitenkin hylkäsi esityksen muun muassa palveluiden alueelliseen yhdenveroisuuteen vedoten. Laurila pitää Kymenlaakson Opiston toimintaa kustannustehokkaana. — Hallintokulut ovat pienet, ja moni asia pystytään meillä järjestämään edullisesti, sillä olemme tottuneet elämään nuukasti, hän sanoo. Lähivuodet tulevat silti olemaan taloudellisesti tiukkoja. — Joitakin ryhmiä joudutaan lopettamaan. Erityisesti kalliiksi tulevaa yksilöopetusta joudutaan vähentämään. Esimerkiksi erittäin korkeatasoinen yksilöllinen pop-jazz-lauluopetus päättyy tähän lukukauteen, Laurila kertoo. Toimintansa lopettaa myös esimerkiksi Sippolan kudontapiiri sekä muita opintopiirejä, joiden osallistujamäärä on pienehkö. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/13/Tiukat%20talousraamit%20puristavat%20Kymenlaakson%20Opistoa/2016221482856/4