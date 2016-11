Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Sille, joka haluaa tehdä hyvää ja kehittyä, ei saa olla seiniä ja pelotteita” — vuoden pakolaismies Ali Giray luennoi yrittäjyydestä entisessä opiskelukaupungissaan Kouvolassa Ali Giray, 33, johtaa Joensuussa perustamaansa tulkkikeskusta ja neuvoo maahanmuuttajia yrittäjyydessä. Neuvoista tärkein on tämä: — Suomessa on hyvä ja helppo yrittää. Täällä on tavattu pelotella, että epäonnistuminen on yrittäjälle maailmanloppu, ja jos ei ole miljoonan taalan liikeideaa, ei kannata edes aloittaa. Pitäisi puhua rohkaisevasti elinkeinon harjoittamisesta. Giray valittiin keväällä vuoden 2016 pakolaismieheksi. Hän on asunut Suomessa 11-vuotiaasta saakka ja on tätä nykyä menestyvä yrittäjä. Girayn mukaan tehokkain keino sopeutua suomalaiseen arkeen on ”pakan sekoittaminen”. — Maahanmuuttajien täytyy päästä elämään samaa arkea kuin muutkin. Monesti maahanmuuttajista tuntuu siltä, että säädökset, ohjeistukset ja jopa lakipykälät vievät heiltä mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä. He passivoituvat, ja sitä vastustan. Sille, joka haluaa tehdä hyvää ja kehittyä, ei saa olla seiniä ja pelotteita. Turkkilaissyntyinen Giray valmistui tradenomiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta Kouvolasta vuonna 2009. Keskiviikkona hän luennoi yrittäjyydestä entisessä koulussaan. Luento on Amican auditoriossa (Paraatikenttä 5) 16. marraskuuta kello 12. Kaikille avoin luento on osa ammattikorkeakoulun kansainvälistä viikkoa. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/14/%E2%80%9DSille%2C%20joka%20haluaa%20tehd%C3%A4%20hyv%C3%A4%C3%A4%20ja%20kehitty%C3%A4%2C%20ei%20saa%20olla%20seini%C3%A4%20ja%20pelotteita%E2%80%9D%20%E2%80%94%20vuoden%20pakolaismies%20Ali%20Giray%20luennoi%20yritt%C3%A4jyydest%C3%A4%20entisess%C3%A4%20opiskelukaupungissaan%20Kouvolassa/2016221479846/4