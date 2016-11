Uutinen

Kouvolan Sanomat: Bioenergiaosaamista Anjalasta Afrikkaan Ghanalainen Isabella Odoi on yksi viidestä afrikkalaisesta, jotka ovat saapuneet Anjalaan bioenergia-alan koulutuskeskukseen hakemaan oppia, kuinka pyöritetään bioenergia-alan tuotantolaitosta. Kotimaahansa palattuaan Odoi opettaa maanmiehilleen ja -naisilleen, kuinka tuotantoeläinten lannasta saadaan sähköä ja lämpöä. Kangni Kpodar Togosta sekä Frank Abgenu Ghanasta ja James Dzeha Nigeriasta ovat Isabella Odoin tapaan tulevia opettajia, jotka ovat opiskelemassa biokaasun tuotantoa. Viisikko on tyypillinen Biosammon vientikoulutusasiakas. —He hakevat meiltä oppia ja vievät osaamista mukanaan Afrikkaan. Me tuotamme koulutusta ja he maksavat koulutuksensa itse, kertoo projektipäällikkö Juha Solio. Biosampo avattiin vuonna 2009, ja siitä lähtien kotimaiset ja ulkomaiset opiskelijat ovat hakeneet sieltä käytännön oppia biotalouden osaamisesta. Biosammon toiminta koostuu erilaisista projekteista. Ulkomaisten oppilaitosten ja yritysten lisäksi asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat kotimaisten yritykset ja oppilaitokset. Biosampo on Kouvolan seudun ammattiopiston alainen oppilaitos, mutta siellä ei voi suorittaa perustutkintoa, vaan opintoja voi käyttää hyödyksi muissa tutkinnoissa. —Meiltä haetaan tietotaitoa toiminnallisessa ympäristössä. Täällä sovelletaan koulun penkillä opittua teoriaa käytäntöön, Solio selventää. Polttoaineiden valmistuksen tuotantotiloissa ja konesalissa on kuumia pintoja, kemikaaleja ja kaasua. Tuotantosalissa tehdään töitä pienryhmissä. Opiskelijoiden on oltava täysi-ikäisiä. —Mitä vähemmän opiskelijoita on, sen tehokkaampaa työskentely on. Jokainen joutuu ratkomaan ongelmia itse käytännössä. Biodieselin valmistusta voi opetella myös digitaalisessa oppimisympäristössä, mutta käytäntöä ei korvaa mikään. —Monelle opiskelijalle jo biokaasun haju on yllätys, Juha Solio sanoo. Biosammossa opiskelijoille myös opetetaan, että tuotteen jalostusarvoa on nostettava kannattavuuden kohentamiseksi, on tuote sitten mikä tahansa. —Suomessa mennään helposti niin, että myydään koko lehmä teurastamolle, kun siitä voisi myydä vain osia ja jalostaa osan maatilalla itse. Lue koko uutinen:

