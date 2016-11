Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutus jakaa valtuustoryhmät — Kovasti näyttää siltä, ettei ole vielä täysin se hetki, että tarjousasiakirjat voidaan lähettää eteenpäin, aloitti Jukka Nyberg (sd.) valtuustoryhmien puheenvuorot. SDP:n valtuustoryhmä ei siis kannata sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksen jatkamista ja tarjousasiakirjojen lähettämistä. SDP:n kanssa samoilla linjoilla on keskusta. Keskustan valtuustoryhmä torppaa Kouvolan kaupungin sote-palvelujen kilpailutuksen. Ryhmän mielestä ainut vaihtoehto on, että ne tuotetaan julkisina palveluina. — Mikäli ulkoistus toteutuisi, maakunnallisen sote-yhteistyön jatkuminen olisi hankalaa, arvioi puheenjohtaja Kimmo Jokiranta keskustan ryhmäpuheenvuorossa. — Olemme piirtämässä isoa politiikan kuvaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivoo, että kymenlaaksolainen neuvotteluratkaisu löytyy. Eli ryhmä ei kannata, että kilpailutusta jatketaan. — Päätöksiä on tehtävä. Mutta tämäniltainen päätös ei tule kaikkia miellyttämään, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Käki arvioi. Vastaan ovat myös vasemmistoliitto ja Annssi Tähtinen (muut). Kokoomus kannattaa, että Kouvola jatkaa sote-palvelujen hankintamenettelyä. Ryhmän puheenjohtajan Tapio Karvosen mukaan ryhmässä ei nähdä estettä, etteikö hankintaa voisi jatkaa kilpailuttamiseen asti. —Kyllä meidänkin on oikeus ajatella omaa etuamme. Ei ole vain Etelä-Kymenlaakson oikeus ajaa oma etuaan, Karvonen sanoi puheessaan. Sitoutumattomien ja vihreiden valtuustoryhmät puoltavat kilpailutusta, samoin Pekka Korpivaara (pro) ja Jouni Suninen dem.). — On itsestään selvää, että väliinputoaja-Kouvola yrittää turvata palvelut kaikin keinoin. Jos tämä ei onnistu julkisilla palveluilla, tehdään se yhdessä yksityisen kumppanin kanssa muodostamalla yhteisyritys, vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Spies sanoi. — Me emme menetä mitään, jos lähetämme tarjouspyynnöt. Mutta jos torppaamme, saattaa olla, että me menetämme paljon. Kristillisten valtuustoryhmän puheenvuoron pitänyt Sari Palmn mielestä Kouvolalla ei ole muuta vaihtoehtoja kuin selvittää kaikki ratkaisut. — Ryhmämme pääosin kannattaa kilpailutuksen jatkamista, Palm sanoi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) olisi tuonut kilpailutusasian valtuuston käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun yritykset olisivat vastanneet tarjouspyyntöihin. Tuolloin hallitus tietäisi, mitä ne tarjoavat. Larikka haluaa kuulla, mitkä ovat ne syyt, miksi Kouvola ei lähettäisi tarjouskirjoja eteenpäin. Mitä me hyödymme siitä, että emme katso kilpailutusta loppuun? — Mitä me hyödymme siitä, että emme katso kilpailutusta loppuun? Asioiden selvittäminen ei tarkoita sopimuksen tekemistä. — Nyt molemmat katsontakannat pääsevät perustelemaan teesinsä julkisesti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/14/Kouvolan%20sosiaali-%20ja%20terveyspalvelujen%20kilpailutus%20jakaa%20valtuustoryhm%C3%A4t/20161703/4