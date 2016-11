Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan urheiluseuroissa ei oikein ymmärretä suunnitelmaa uudesta monitoimiareenasta — pääpaino kokous-, messu-, juhla- ja kulttuurikäytössä Kouvolan matkakeskuksen yhteyteen suunniteltava monitoimiareena ei ole tulossa purkamaan nykyistä painetta sisäpalloilulajien tilavuoroissa. Areenan on kerrottu sopivan myös urheilutapahtumien järjestämiseen, mutta siitä ei ole tarkoitus tehdä harjoitushallia eikä minkään seuran kotikenttää. Kouvolan tekninen johtaja Hannu Tylli sanoo, että 3500 katsojaa vetävän areenan pääpaino on kokous-, messu-, juhla- ja kulttuurikäytössä. — Kouvola on urheilukaupunki, joten ei urheiluakaan haluta tässä hankkeessa unohtaa. Tyllin mukaan urheiluvuoden päätapahtumat, kuten mitaliottelut, voitaisiin järjestää monitoimiareenassa. Areena muunnettaisiin urheiluväelle sellaisiin tapahtumiin, jotka keräävät suuria yleisömassoja ja houkuttelevat kävijöitä myös muualta kuin Kouvolasta. — Liikuteltavien katsomoiden ansiosta areena taipuu kätevästi monipuoliseen käyttöön. Kouvolan urheiluseuroissa ei oikein ymmärretä viime viikolla julkistettua suunnitelmaa. Monitoimiareenasta ei olisikaan tulossa sellaista, mitä seurat ovat toivoneet ja mistä kaupungissa on pitkään puhuttu. Koripalloseura Kouvot on ollut äänekkäin uuden areenan kannattaja. Vuonna 1973 rakennettu Mansikka-ahon urheiluhalli on toiminnanjohtaja Eero Lehtisen mukaan pikaisen päivityksen tarpeessa. Lehtinen sanoo, että uusi tila lisää aina yleisön kiinnostusta. — Jos uudessa areenassa pelattaisiin vain mitalipelejä, niin eihän se loppujen lopuksi olosuhteitamme parantaisi. Valtakunnallisesti kovassa nosteessa oleva salibandy on houkutellut Susiin jo yli 350 junioria. Tämä on ajanut kouvolalaisseuran tilanteeseen, jossa se ei voi enää ottaa uusia harrastajia mukaan. Susien salibandyjaoston puheenjohtaja Petri Joutjärvi sanoo suoraan, että kova kilpailu salivuoroista ei ratkea Kouvolassa millään muulla kuin uuden hallin rakentamisella. — Seinät ja puolapuut tulevat nyt vastaan ja vaikuttavat turvallisuuteenkin. Joudumme koko ajan soveltamaan. Sudet ja varmasti moni muukin seura toivoo nyt oikeita päätöksiä tässä urheilukaupungissa. Lue koko uutinen:

