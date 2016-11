Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan valtuusto päättää tänä iltana sote-kilpailutuksen jatkosta Kouvolan kaupunginvaltuusto päättää tänään illalla, voiko kaupunki edetä sosiaali- ja terveyspalvelujensa kilpailutuksessa. Kaupunki on valmistellut yhteisyrityksen perustamista yksityisen sote-yhtiön kanssa. Yhteisyritykseen mahdollisesti ulkoistettavia palveluja olisivat muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanotot, etukäteen suunnitellut leikkaukset, vuodeosastohoito, suun terveydenhoito ja työterveyshuolto. Ikääntyneitten palveluista siirtyisivät kotiutustiimin ja kahden kotiuttamisyksikön toiminta. Kilpailutuksen kohteena olevissa palveluissa työskentelee nyt noin tuhat henkilöä, joista reilut 700 on vakinaisia. Henkilöstö olisi siirtymässä yhteisyrityksen palvelukseen liikkeenluovutuksella. Ulkoistuksen arvo on 84 miljoonaa euroa vuodessa. Kaikkiaan Kouvolan vuotuiset sote-menot ovat nyt vajaat 300 miljoonaa euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on reilut 100 miljoonaa euroa. Kouvolassa on valmisteltu yhteisyrityksen perustamista siten, että kaupungin omistusosuus yhtiöstä olisi alle puolet. Uusi yhtiö aloittaisi toimintansa viimeistään syyskuussa 2017. Kilpailutuksessa ovat mukana Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo yhdessä Attendon kanssa. Jos valtuusto puoltaa kilpailutuksen jatkamista, kaupunginhallitus päättää ensi maanantaina tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä ja lähettämisestä kolmelle yritysryhmittymälle. Sen jälkeen kun yritykset lähettävät tarjouksensa, kaupunginhallitus ja valtuusto päättävät vielä erikseen tarjouksen hyväksymisestä. Kouvolan on mahdollista keskeyttää ulkoistaminen missä vaiheessa tahansa ennen kuin hankintasopimus on allekirjoitettu. Kaupungin tavoitteena on allekirjoittaa sopimus tammikuussa 2017. Kouvolan Sanomat uutisoi valtuuston päätöksestä illan aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/14/Kouvolan%20valtuusto%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20t%C3%A4n%C3%A4%20iltana%20sote-kilpailutuksen%20jatkosta/2016221487725/4