Kouvolan Sanomat: Muutosjohtaja Jussi Lehtinen: Vahva keskussairaala on Kymenlaakson etu Muutosjohtaja Jussi Lehtinen patistelee maakunnan päättäjiä asettumaan yhdessä vahvan Kymenlaakson keskussairaalan taakse. Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuolto rakentuu Kotkassa sijaitsevan mahdollisimman vahvan keskussairaalan ja terveyspalveluiden työnjaon varaan. Tämä on maakuntauudistuksen muutosjohtajan Jussi Lehtisen tavoite vuodelle 2019, jolloin sote-uudistuksen on määrä olla maalissa. — Jos me emme saa Kymenlaaksoon vahvaa keskussairaala, niin uhkana on potilaiden vieminen järjenvastaisesti Lappeenrantaan ja sieltä Helsinkiin. Tätä meidän pitäisi vastustaa kaikkien yhdessä, Lehtinen sanoi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten Lappeenrannassa sijaitseva sairaala tulee olemaan yksi 12:sta laajan päivystyksen sairaalasta. Kymenlaakso ei ole saamassa laajan päivystyksen sairaalaa, jolloin potilaita tullaan kuljettamaan joko Helsinkiin, Lahteen tai Lappeenrantaan. Lehtinen esitteli Kymenlaakson kauppakamarin syyskokouksessa maakuntauudistuksen etenemistä ja organisaatiota torstaina. Muutosjohtajan mielestä maakuntaan on mahdollista saada vahva keskussairaala, vaikka Koks ei tule olemaan 12:n laajan päivystyssairaalan joukossa. Toiseksi kymenlaaksolaisten yhteiseksi tavoitteeksi Lehtisen nosti sen, että maakunnan sisällä pystytään sopimaan muiden terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. — Tästä meidän pitäisi saada aikaan yhteinen näkemys. Yhteen hiileen puhaltaminen on sote-uudistuksen onnistumisen kannalta ainoa vaihtoehto. — Joko me teemme yhdessä niin kuin me haluamme tai sitten muut sanelevat ja korjaavat hyödyn. Jos Kymenlaaksossa ei saada aikaan yksimielisyyttä erikoissairaanhoidon ja päivystyksen järjestelyihin, lappeenrantalaiset hierovat käsiään. Lue koko uutinen:

