Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sää lämpenee — keskiviikkona tulee vettä Talvi saattaa jäädä Kouvolassa lyhyeksi iloksi. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan huomenna tiistaina lämpötila on nollan tienoilla. Keskiviikkoyönä alkaa sataa vettä. Räntä-vesisadetta on luvassa koko keskiviikkopäiväksi. Lämpötila liikkuu plussan puolella koko loppuviikon ja vesisateita on luvassa. Lämpötila on loppuviikosta neljän asteen tienoilla.Tänään maanantaina Kouvolaan on luvassa poutapäivä. Pakkasta on kolmen asteen verran. Illalla kello 21 aikaan on tulossa lumisadealue Kouvolaan.http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kouvola Lue koko uutinen:

